Incendios están controlados, pero aún hay 177 focos de calor en Bolivia

Hasta la pasada semana se tenía el reporte de al menos cinco departamentos afectados por los incendios forestales, sin embargo, la situación cambió y gran parte ya se encuentra controlado, salvo unos 177 focos de calor que se registran principalmente en Santa Cruz.

La tardía llegada de las lluvias en varias regiones del país junto al trabajo conjunto de los equipos de Bomberos, voluntarios y comunarios, logró que se pueda apagar al 95% de los casos reportados en diferentes regiones.

El viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión de Desarrollo Forestal, Magín Herrera, informó al programa La Tarde En Directo de Erbol, que entre los municipios cruceños afectados por los focos de calor se encuentran Charagua y Cabezas

"Lo que nosotros tenemos que estar ahora es estar atentos a esos focos de calor para que no se vayan disipando y que no ocurran en otra zonas más y lo es que no ocurra más sequía", añadió.

Respecto a las lluvias, Herrera informó que la intensidad ha sido "muy baja" con relación a los años anteriores, lo que implica que habrá efectos en la productividad, principalmente en la ganadería y agricultura.

Los municipios afectados se encuentran principalmente en el occidente, los valles de Cochabamba, Tarija, Chuquisaca e inclusive parte de Santa Cruz.

Herrera recordó el "Plan Plurinacional de Respuesta Inmediata a la Sequía", lanzado en pasados días, que tiene el objetivo de atender la problemática de la sequia en las diferentes regiones del país y tiene un presupuesto de Bs 122 millones.