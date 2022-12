Rechazan amparo presentado por Áñez y ratifican que será procesada en la vía ordinaria por el caso EBA

La Sala Constitucional Primera de La Paz decidió rechazar el amparo constitucional presentado por la defensa de la expresidenta Jeanine Añez. Tras esta decisión, se ratificó que deberá ser procesada en la vía ordinaria por la designación irregular de la responsable de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2019.



El recurso buscaba que la exmandataria pueda enfrentar un juicio de responsabilidades, sin embargo, la sala constitucional determinó que "no existirían elementos probatorios" de demuestren que hubiera asumido la presidencia de Estado.



En el pasado mes se ratificó en audiencia de apelación que Añez no fue presidenta constitucional y que no le corresponde un juicio de responsabilidades.



"Todo estudiante de derecho o que está ingresando a la universidad a estudiar esa carrera sabe que tengo juicio de privilegio y que me corresponde un juicio de privilegio", afirmó Añez, durante su intervención en la audiencia.



Nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones, y complicidad, son los delitos que pesan sobre la exmandatario en el caso EBA.



Añez actualmente guarda detención preventiva en la cárcel de Miraflores por el caso Golpe de Estado I y II, en este último ya tiene una sentencia de 10 años.