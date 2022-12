Denuncian a Camacho por el delito de violación que hubiera sucedido hace 35 años

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reveló una denuncia contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el delito de violación. El hecho habría ocurrido hace 35 años, en 1987, cuando la víctima tenía cinco años y Camacho 10. La autoridad departamental rechazó "tajantemente" la acusación y dijo que se trataría de una persecución política por el paro indefinido.



"Es lamentable la notica que acabamos recibir, los partes correspondientes de un presunto hecho de violación que habría ocurrido hace bastantes años dentro del territorio nacional donde una víctima, en ese entonces menor de edad, habría sufrido violación presuntamente por el actual gobernador del departamento de Santa Cruz", informó Del Castillo en conferencia de prensa la mañana de este martes.



El gobernador de Santa Cruz a través de su cuenta de Facebok calificó la denuncia de "falsa" y de ser un "montaje" porque nunca habría ocurrido esa situación y que el objetivo es dañar su imagen y la de su familia. Además, agregó que no se referirá al tema públicamente para no mediatizar la "calumnia" en su contra.



"Desde hace unos días venimos denunciando que, después del paro, la persecución política se ha incrementado y que se preparan violentos operativos contra los líderes de Santa Cruz, pero esta denuncia que apareció hoy ya llega a extremos que rechazó tajantemente", escribió Camacho en sus redes sociales.



Del Castillo indicó que, como Gobierno siempre prestarán su colaboración a cualquier victima dentro del territorio nacional como lo vinieron realizando.



"Si la victima necesita algún tipo de ayuda, algún tipo de apoyo ya sea legal o jurídico por parte del Ministerio de Gobierno a la Policía boliviana vamos a coadyuvar como lo hemos realizado en todos y en cada uno de los casos en territorio nacional", indicó.



Sin embargo, dijo que no tiene datos exactos sobre la denuncia, pero que se habría filtrado a través de los medios de comunicación, "la víctima ya habría presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público, la violación ocurrió cuando la víctima, una persona mayor, habría sufrido violación cuando él era menor de edad".



Camacho señaló que el poder judicial está completamente copado y al servicio del poder político. Se dirigió a los cruceños que le dieron su confianza para desempeñarse como Gobernador y comprometió que hará todos los esfuerzos necesarios para que se imponga la verdad.



El 22 de octubre, el Comité Interinstitucional y algunas instituciones cívicas de Santa Cruz iniciaron un paro indefinido porque exigían que el Censo de Población y Vivienda se realice el 2023.



Denuncia



El hecho de supuesta violación habría ocurrido en 1987, en el barrio Ramafa de la avenida Pilcomayo de Santa Cruz. Según la denuncia, en ese entonces el gobernador tenía entre 10 o 11 años y era vecino de la víctima.



"Mi hermano mayor Hugo J. M. A. informa a Javier Camacho hermano de Luis Fernando Camacho que decidí denunciar después de tantos años de sufrimiento y dolor psicológico, hasta el punto que varias veces he tenido ganas de quitarme la vida para terminar con el sufrimiento", indica un documento que circula en redes sociales sobre lo acontecido en ese entonces.



Según el relato de la víctima su mamá tenía conocimiento sobre el hecho y que hace 10 años habría visitado al hermano mayor de Camacho, a quien le comentó que su hijo estaba sufriendo mucho por la violación.



"El hermano le dijo a mi mamá que me iba a ayudar para que vaya a un psicólogo y le dio a mi madre $us 500 sin conocimiento, autorización o instrucciones mías, en este año 2022 me lo confesó, situaciones por las cuales teme por su vida, su salud mental, por las repercusiones o daños colaterales que tendrá mi persona y mi familia", señal en otra parte del papel.