Destituyen a una funcionaria de la alcaldía de Santa Cruz por presunta corrupción

Andrea Forfori, la directora del Jardín Botánico de Santa Cruz fue destituida este martes por un presunto desvío de recursos económicos de la municipalidad, informó el director municipal de Asuntos Jurídicos, Bernardo Montenegro.



La destitución se produce después de que concejales de la bancada de Comunidad Autonómica (C-A) denunciaran a través de un video publicado en redes sociales que dos funcionarios municipales: Andrea Forfori y Enrique Mariaca, habían pagado sueldos a dos jóvenes por días no trabajados, a quienes luego, presuntamente, se les obligó a depositar ese dinero en cuentas personales.



El concejal de C-A, Juan Carlos Medrano, en el video difundido expuso el testimonio de dos personas que empezaron a trabajar en el Jardín Botánico en octubre pasado, pero se les abonó el sueldo de septiembre para después, supuestamente exigirles que el monto sea depositado a las cuentas bancarias de Forfori y el responsable del parque, Enrique Mariaca.



"Se les ha depositado sueldos de meses que no han trabajado, que no eran parte de la Alcaldía, han recibido los sueldos autorizados por el Jardín Botánico, autorizados por la secretaría de Finanzas, por el alcalde Jhonny Fernández, y les han pedido que esa plata la depositen en cuentas bancarias", aseguró Medrano.



Según el concejal opositor, Forfori y Mariaca amedrentaban a sus empleados para que entreguen estos dineros a cuentas personales. Calculó que ambos funcionarios recolectaron entre 6.000 y 7.000 bolivianos por cabeza. El hecho fue denunciado ante la Fiscalía por el delito de corrupción.



"Estamos denunciando a Andrea Forfori y Enrique Mariaca que serían las personas que han amedrentado y han pedido estos dineros a cuentas particulares", manifestó Medrano a finales de la anterior semana.



Horas después, Forfori subió un video a sus redes sociales explicando la situación, pero minutos después le pidieron que lo baje.