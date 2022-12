Diputado Céspedes admite audio en el que ofrecería ayudar a Sosa y tener "nexos" con el Procurador

El diputado Anyelo Céspedes (MAS) del ala "evista" reconoció que el audio en el que se le escucha es de hace dos años, aunque afirmó que fue manipulado, en el mismo dijo tener "nexos" con el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez; además habla de ayudar a la exalcaldesa Angélica Sosa por $us 200.000.

En el audio difundido en el canal DTV, se escucha a Céspedes conversar con la exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra Angélica Sosa, a través de un intermediario que sería Cristian Bowle, al que acusó de ser un "corrupto" y amigo del hijo del presidente Luis Arce.

"El que presentó ese audio es el señor Cristian Bowle, un corrupto que está denunciado y con mandamiento de aprehensión con la ABT, amigo personal del hijo del presidente del Estado", sostuvo Céspedes en una rueda de prensa.

El material que a momentos es poco audible, sin embargo, el legislador del MAS admitió la existencia del mismo, pero dijo que era de hace dos años y que fue "editado" y "manipulado", cree que existe una intención de dañar su imagen por ser de la línea "evista" y leal a Evo Morales.

En el mismo habla de las influencias que goza, "usted (Angélica Sosa) sabe que yo le puedo dar una mano", es le escucha; en otra parte, habla de hacer una petición de informe a la corte, incluso de hacer "un show" con una conferencia de prensa.

Para hacer notar su poder, dice que tiene directa llegada al procurador general del Estado. "Tengo muy buenos nexos, yo trabajo directamente con el Procurador. Un telefonazo al procurador general que es Wilfredo (Chávez) y lo hacemos zapatear", compromete.

El interlocutor le insiste si tiene algo en la Procuraduría General del Estado, a lo que Céspedes respondería: "Todo, claro, donde tú quieras".

Posteriormente, después que se despidió Sosa, hablan sobre 20 banderas a 20 mil dólares, de acuerdo a la voz, Céspedes diría que lo haría por 200 banderas. "Para ser realista Anyelo partamos de 100 con las banderolas", se le escucha al contacto.

El diputado masista dijo que es un luchador contra la corrupción, que investigó y denunció casos no solo contra opositores, sino contra el propio Gobierno, refiriéndose al caso ABT en el que se traficaba madera con la participación de chinos.

"Ayer hemos visto la circulación de un audio que presuntamente este diputado quería cobrar 200 mil dólares para ofrecer su servicio. Desde que asumí como diputado nacional uno de los objetivos ha sido atacar la corrupción", dijo en su descargo Céspedes.

No negó que hubiera mencionado sobre sus "nexos" con el procurador, al ser consultado sobre el tema, manifestó que tiene las facultades para hacer fiscalización y peticiones de informe, aunque otra cosa es pedir favores en instituciones, o se beneficien empresas, o dejar en liberta a corruptos.

Según Céspedes, el periodista que divulgó el audio, "hace dos años me pide: 'mi hermano a ver si me mandas un mensaje saludando a la amiga Mirtha', estábamos hablando de la fiscal que llevaba adelante el proceso contra los chinos. Me manda, yo no quise acceder, me manda otro mensaje de whatsapp: 'hermano tengo un audio tuyo y un audio con Angélica Sosa y Bowle de 200 banderas", le habría vuelto a escribir el periodista.

Pero el legislador negó que hubiera accedido enviar el mensaje para la fiscal, dijo que le pidió al periodista tener una reunión para que le dé detalles sobre el supuesto audio toda vez que nunca se había reunido con Sosa. Aunque de acuerdo al audio, no fue una reunión, sino una conversación telefónica.

La siguiente semana voy a demostrar no sólo con fotos, sino con autoridades de alto nivel. Averigüen quién es Cristian Bowles, para que se den cuenta. Como diputado tengo información de último momento, sabemos que hubo una reunión de alto nivel entre el presidente (Luis Arce), el fiscal general del Estado (Juan Lanchipa) y el medio comunicación ¿Para qué? Para perseguir a diputados y senadores que somos evistas", sostuvo".