Avasalladores del predio Kim aseguran que no son violentos

Luego de los sucesos violentos de ayer que dejaron herido a un periodista y a un civil, los avasalladores sostienen que no son gente violenta y que sólo quieren un pedazo de tierra porque son pobres.

La pasada jornada, un grupo de personas se autoconvocaron, a través de redes sociales para trasladarse hasta el Centro Turístico Kim, próximo a la zona de las Lomas de Arena, para sacar por la fuerza a los loteadores del predio privado, donde se alojan los reservorios de agua que benefician a la población cruceña.

La Policía llegó al lugar para evitar enfrentamientos, pero la agresividad de los avasalladores rebasó el cordón policial y comenzaron los enfrentamientos.

El periodista Juan Carlos Fortún de El Deber cubría la noticia detrás de los efectivos policiales, pero los avasalladores lo alcanzaron, atacaron y robaron sus pertenencias.

Tras el conflicto, algunos loteadores hablaron con los medios de comunicación para negar que fueran agresivos y argumentaron que sólo quieren tierras porque no tienen donde vivir.

"Yo no tengo mi terreno, señor, por eso estoy aquí. No tengo terreno, no tengo donde vivir, señor", dijo a radio Fides un campesino que se encuentra ocupando tierras privadas.

El 22 de octubre, un grupo de aproximadamente 300 personas ingresó ilegalmente a los predios del Centro Turístico Kim para asentarse. Luego de la toma arbitraria de las tierras, los avasalladores iniciaron la construcción de viviendas precarias con palos y calaminas, abrieron rutas, tumbaron árboles e hicieron escapar a los dueños del lugar y a sus trabajadores.

"Somos algo de 500 o 600 personas que estamos asentados. Nosotros queremos pagar siempre y cuando vengan con documentos legales y nos presenten", dijo una de las avasalladoras.