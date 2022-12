Marcha en Santa Cruz exigió la independencia de poderes y rechazó a la persecución política contra líderes cruceños

La marcha para pedir justicia, por el derecho a la protesta y en defensa de los líderes cruceños contra los recientes procesos se llevó a cabo este viernes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Miembros del Comité Interinstitucional encabezaron la movilización.

La denominada "gran marcha, por la justicia y el derecho a la protesta" tuvo la finalidad de mostrar el rechazo en contra de la presunta persecución política contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, y para pedir que se garantice la independencia de poderes en el país.

Camacho aseguró que las denuncias en contra de los miembros del Comité Interinstitucional por los 36 días del paro en Santa Cruz, son impulsados por el MAS. En su criterio, los procesos, no son dirigidos a los líderes cruceños, sino contra todo el departamento cruceño.

Aseguró además que el Gobierno tiene la intención de "dañar" al departamento con la persecución política, el avasallamientos de tierras, la parcialización de la justicia y la restricción de las exportaciones.

La marcha recorrió diferentes calles, hasta llegar al Palacio de Justicia, la Fiscalía de Santa Cruz y el Comando Departamental de la Policía, lugar donde se manifestaron los cívicos.

"Hemos pasado por las tres instituciones que tienen que ser los primeros en velar por los derechos de ustedes, de nosotros, de todos. Tienen que ser las tres primeras instituciones en hacer respetar las leyes, pero ellos respetarlas, sin embargo, estos tres lugares tienen algo en común, la corrupción y el servilismo al MAS", dijo el vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis.

El cívico advirtió al Gobierno que los cruceños serán quienes decidan "como se va a vivir en Santa Cruz y como van a ser la reglas".

El gobernador agradeció la asistentencia de la ciudadanía e insistió que hay una persecución contra quienes lideraron el paro.

"Este pueblo no se va a quedar quieto. Cuando yo decidí ir de Gobernador no fue para ganar un sueldo ni para enriquecerme como ellos, fue para morir defendiendo a mi pueblo. Y sí a mí me quieren meter preso que vengan a mi pueblo y me alcen de mi pueblo porque yo no voy a ir a entregarme al masismo como ellos quieren", expresó.

Camacho convocó a los ocho departamentos del país a "levantarse" y "dejar de estar en silencio", ya que la lucha, aseguró, no es solo de Santa Cruz.

Los cívicos que asistieron a la marcha informaron que mantendrán un trabajo coordinado con el Comité Interinstitucional para determinar las medidas que tomarán más adelante.