Arias a concejales que promulgaron la Ordenanza 046: "Es de sabios dar un paso atrás"

El alcalde de La Paz, Iván Arias, sostuvo este sábado que espera que la Ordenanza Municipal No 046, sobre construcciones irrestrictas en 10 zonas de La Paz, sea abrogada la próxima semana y puntualizó que la labor de los seis concejales que la promulgaron puede ser enmendada, ya que, en política, dijo, uno puede equivocarse y corregir su error, y eso pasa por la anulación de la norma.

Consultado sobre la promulgación de esta ordenanza, Arias aseguró este sábado que "fue precipitada porque va en contra de los intereses de La Paz, en política uno puede cometer errores, pero es de sabios también dar un paso atrás y enmendar el error cometido".

El alcalde de La Paz manifestó que existe voluntad por enmendar la equivocación cometida y aseguró que su mayor deseo es construir La Paz con una norma consensuada que permita llevar "la fiesta en paz" entre todos los actores.

"Por supuesto, cuando hay cosas malas uno tiene que denunciarlas, debo ser muy claro, la tolerancia no es complicidad, en cuanto a la normativa nueva que se va a sacar ya tenemos nuestra propuesta, pero queremos que sea en el marco del consenso de los concejales, tanto de oficialismo como de oposición, y también la Cámara de la Construcción, el Colegio de Arquitectos, la Sociedad de Ingenieros y la sociedad civil", explicó Arias.

El burgomaestre precisó que el proyecto de ordenanza fue revisado en un tiempo de 20 días por la Alcaldía de La Paz, tras lo cual se hicieron las observaciones pertinentes y se rechazó la norma. Precisó que no se puede abrogar la ordenanza si es que esta no es publicada primero conforme al procedimiento.

"Yo he enviado al Concejo rechazando la disposición, por eso yo no la he promulgado, yo mandé al Concejo y dije que rechazo esta norma y por eso no la he promulgado. La promulgación que hicieron en el Concejo estamos cuestionado y creo que el mejor camino es que varios concejales están presentando una abrogación y trabajar una nueva norma", dijo Arias.

La primera autoridad de La Paz precisó que todavía el Ejecutivo Municipal no recibió la referida ordenanza promulgada para su publicación. Dijo que una vez que llegue será publicada y se procederá a tramitar su abrogación. Aguarda que eso se pueda dar esta semana.

"La normativa no la hemos recibido todavía, pero estamos dialogando con varios concejales, el camino es que esa norma ellos mismos la abroguen y eso lo pueden hacer el lunes o martes de la próxima semana y luego conformar una gran comisión que analice y se haga una nueva normativa, se necesita una normativa, pero que beneficie a todos y que tenga con claridad las reglas de juego", añadió Arias.