BoA reconoce que hizo perder a la mascota de una pasajera, la afectada denuncia negligencia

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) reconoció ayer, a través de un comunicado, que extravió un gatito de nombre 'Tito' el jueves pasado en el último vuelo Tarija - Santa Cruz; sin embargo, la pasajera denunció negligencia por la tardía reacción de la empresa que se negó a prestar la ayuda necesaria al momento que notaron que el canil estaba vacío.

"En cuanto llegué a Santa Cruz, esperando el equipaje, casi me muero al recibir el canil de mi gato vacío y sin ninguna referencia de él, después de unos minutos recién aparece un agente de BoA para decirme que lo extraviaron en Tarija y ni siquiera se dignaron en decírmelo antes de volar y yo me enteré ya estando en Santa Cruz, muchas horas después. Le supliqué que llame a Tarija y me informó que no había nadie trabajando en aeropuerto (esto ya a las 2am)", denunció Andre Iturre, la pasajera afectada.

La aerolínea estatal emitió un comunicado ayer casi a las 19.00 donde dice que el gato se salió de su contenedor y asegura que ordenó la búsqueda del animal en el Aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza de la ciudad de Tarija con ayuda de una comitiva y bomberos.

"El equipo de BoA facilitó el retorno de la dueña y gestionó las credenciales de ingreso a plataformas para coadyuvar en la búsqueda de Tito. Nuestro personal está en constante comunicación con la familia para coordinar las búsquedas, como también entregarle información actualizada del proceso y sus resultados", indica el comunicado de BoA.

Iturre dijo ayer, casi al mediodía, que tuvo que moverse sola y no recibió ni una sola llamada de la empresa hasta que realizó una denuncia a las Oficinas de Defensa del Consumidor. "Hasta ahora sólo recibo una disculpa y realmente cero empatía por parte del personal a cargo del caso.

"No existe compensación ni disculpas suficientes para resarcir el daño de perder a mi gatito que es parte de mi familia", dijo la afectada a través de sus redes sociales.