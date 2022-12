Arce: "El enemigo interno no descansa en su intención de dividir al país"

Durante un acto en conmemoración de la Batalla de Aroma y del Día del Ejército de Bolivia, el presidente Luis Arce afirmó este lunes que el "enemigo interno no descansa" en su afán de dividir al país mediante "conjuras anti patrióticas".



"El enemigo interno no descansa y pretende oponerse a las ansias de libertad de nuestros pueblos mediante conjuras antipatrióticas que se expresan en intento de división y separatismo", afirmó durante su discurso.



Sin mencionar nombres, el mandatario hizo alusión a los integrantes del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, que plantearon trabajar en la revisión de la relación política de ese departamento con el Estado.



"Hoy como antes, el pueblo uniformado no vacilará y va a ir a defender la heredad nacional a combatir con coraje y patriotismo cualquier intento interno y externo de poner en peligro la obra de creación de nuestros libertadores", añadió.



El pasado 5 de diciembre, durante el acto por los 196 años de creación de la Armada Boliviana, celebrado en la ciudad de La Paz, Arce también hizo referencia a los presuntos intentos de "división" por parte de líderes cruceños.