Gobierno anuncia más operativos para desalojar predios avasallados

El ministro de Desarrollo Rural, Remmy González, afirmó este martes que no se permitirá avasallamientos y que se procederá a desalojar a todas las personas que estén ocupando predios ilegalmente.

El Ministro se refirió al desalojo de avasalladores del Centro Turístico Kim, en las Lomas de Arena, Santa Cruz, donde 10 personas fueron aprehendidas.

“Vamos a hacer cumplir, no vamos a aceptar ningún avasallamiento”, dijo Gonzales. Indicó que se tardó porque la Fiscalía no emitió las órdenes de desalojo y la Policía no puede actuar de oficio.

Aseguró que la Policía no utilizó la fuerza y que se liberó el predio sin violencia, pero advirtió que si los avasalladores se resisten se utilizará todo el peso de la ley.

“Cuando no quieren acatar la persuasión, tenemos que utilizar lo que establece la ley. Si no hacemos respetar esto se va a volver en un país de nadie, hay que hacer respetar la ley”, dijo.

Señaló que el predio Kim es urbano y pidió a los dueños presentar toda la documentación para empezar los procesos contra los avasalladores, en el marco de las competencias de cada nivel del Estado.

“Ante la inacción y politización del tema, el Gobierno tomó la decisión del desalojo de estas personas que están avasallando. El propietario tiene que coadyuvar con sus pruebas. Seguro su título está registrado en el Gobierno municipal. La licencia ambiental la da la Gobernación”, dijo.