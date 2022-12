En el MAS manejan tres versiones para rechazar Ley del Presupuesto

En el Movimiento Al Socialismo (MAS) circulan tres versiones para no aprobar el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado: el chantaje, la ausencia de proyectos para Cochabamba y la falta de tiempo para someter la norma a un análisis más riguroso.

La primera está sustentada por el ala renovadora, que acusa a sus rivales “evistas” de chantajear y condicionar dar el visto buen a la norma a cambio de tratar nuevamente la elección de la directiva en la Cámara de Diputados.

La segunda la maneja el ala “evista”. Esta asegura que los ministros no hacen bien su trabajo y que la norma les llegó a destiempo, por lo que no alcanzaron a revisarla en detalle.

La tercera es sustentada también por el “ala dura” del oficialismo, que argumenta que el PGE no contempla proyectos de desarrollo para Cochabamba.

El proyecto de ley fue rechazado la semana pasada por los diputados de la oposición y del propio oficialismo (ala “evista”). Por esta razón, su tratamiento fue postergado para hoy a las 18:30.

Chantaje

El diputado del MAS y presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, reveló ayer que existe un “chantaje” de parte del ala radical del MAS en cuanto a la Ley del PGE. Agregó que su tratamiento fue suspendido, ya que se está observando el proceso de elección de la directiva de la Cámara de Diputados. “Lo que solicita el sector radical es que se pueda corregir esto, es decir, se vuelva a tratar el proceso de elección del presidente de la Cámara de Diputados y esto es un chantaje”, indicó el diputado a Urgente.bo.

Según Jáuregui, con el rechazo al proyecto de ley del PGE se perjudica también el pago del Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y otras medidas que están prevista. Asimismo, tildó de falso que en la norma no se hayan contemplado algunas obras para Cochabamba.

Falta de proyectos

El diputado Héctor, “evista”, mantuvo ayer sus cuestionamientos al proyecto de ley del PGE, debido a que no se contemplan proyectos concretos para el departamento de Cochabamba.

Arce explicó que no se incluyeron los proyectos de construcción del camino entre Villa Tunari, Confital y Colomi, del complejo farmacéutico en Santiváñez y del oncológico en Tolata. Advirtió que si apoyan la aprobación de la norma, serían cuestionados en su departamento por la falta de esas obras.

Arce aseguró que no quieren “boicotear” la gestión económica del presidente Luis Arce, sino que buscan que el proyecto de ley incluya esas obras para Cochabamba.

Tiempo

El senador del MAS, Leonardo Loza, dijo ayer que muchos ministros no hacen su trabajo de manera adecuada “y luego señalan que existe un boicot”, como sucede con el PGE para la gestión 2023.

Loza dijo que “muchos ministros nos hacen llegar su trabajo (proyecto de ley) en el límite del plazo establecido, y eso no nos permite revisar a detalle”, sostuvo.

Perjuicio

Para el presidente de la Comisión de Planificación de Diputados, Omar Yujra (MAS), del ala “renovadora” del MAS, rechazar esta norma perjudicará el país, debido a que se verían afectadas las alcaldías, universidades y el pueblo boliviano en su conjunto. Este aspecto también repercutiría en la distribución de distintos bonos destinados a personas de la tercera edad, estudiantes o mujeres embarazadas.

Anuncian movilizar a sectores del MAS

La dirigenta de la Federación Única de Mujeres Trabajadoras de Pueblos Originarios de Chuquisaca Bartolina Sisa Pascuala Benavides advirtió ayer con el inicio de movilizaciones de los sectores sociales de no aprobarse el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023.

“Yo creo que este es el ámbito que nos muestran nuestros asambleístas, incapacidad de no querer el desarrollo de nuestro país. No hemos visto en toda esta gestión el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo creo que con esta actitud no solo perjudica al Gobierno, sino a la continuidad y proyectos que más necesitamos”, afirmó en entrevista con Bolivia TV.

CC ratifica que rechazará el proyecto de ley del PGE

El l diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, volvió a reclamar que la actual propuesta de Ley del Presupuesto General concentra un 88 por ciento en el nivel central, por lo que exigieron una distribución más equitativa. Además, afirmó que otro de los factores por el que no se aprobó el proyecto de ley fue por la división del MAS.

“Observamos porque todo ese dinero se va a instituciones públicas del Gobierno y no así a los municipios y gobernaciones, que es donde más se necesita”, manifestó el legislador.

Además, a horas de una nueva sesión para tratar de aprobar el proyecto de ley, Astorga afirmó que su postura no cambiará, al menos que los lineamientos del presupuesto se cambien.

En tanto, el diputado de Comunidad Ciudadana Julio Aliaga dijo que como oposición han tenido reuniones y mantienen su posición de no aprobar el presupuesto tal como está.

Sin embargo, el propio Gobierno ha dicho que el ministro de Economía hará hoy algunas aclaraciones sobre la norma, según Aliaga.

“Esperaremos a escuchar, mañana (hoy) a las 18:00 el planteamiento del Gobierno”.

Según Aliaga, como oposición esperan que el Gobierno cambie o modifique el proyecto de ley.