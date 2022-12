Tras reunión con ministro de Economía, "evistas" aprobarían el PGE y opositores rechazarán

Tras la reunión con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, los legisladores del Movimiento al Socialismo del bloque "evista" perfilan aprobar el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) el jueves; los opositores dicen que solo buscaron consensos para beneficiar a la región del Chapare.



En la última sesión no lograron los consensos necesarios para aprobar el proyecto de ley del PGE, debido a que en la votación nominal 44 votos apoyaron, mientras que 68 votaron en contra. Este martes debía instalarse la sesión para tratar el tema, pero se reprogramó para el jueves.



Las bancadas de oposición y el bloque de diputados denominados "evistas" rechazaron el proyecto, los unos consideran que es una propuesta centralista, los otros cuestionan porque el Gobierno no prevé proyectos para sus regiones, principalmente para el Trópico de Cochabamba.



El Diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Héctor Arce informó que se reúnen con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para tratar precisamente los temas que presuntamente no están previsto en el proyecto del PGE.



"A disposición del presidente Jerges Mercado, que ha suspendido hasta el día jueves 10 de la mañana la sesión. Nosotros en este momento estamos con el ministro de Economía, viceministros, quienes nos están explicando a detalle lo que contiene el PGE en relación a los programas y proyectos en cada uno de los departamentos", dijo Arce.



Aclaró que en el encuentro realizaron sugerencias, mismas que fueron bien recibidas por parte de las autoridades del Gobierno.



Por su parte, el diputado de CC Marcelo Pedrazas mencionó que el MAS solo busca, dentro de sus filas, poder generar espacios de consenso, pero no para mejorar el Presupuesto General del Estado, "sino que beneficie al ala chapareña lideralizada por Evo Morales, es decir, están buscando a partir del debate y el PGE más espacios de poder".



"Yo creo que como oposición tenemos que estar firmes que no se puede tocar el tema, porque fue rechazado en grande, no habría la posibilidad de debatir esto, esperemos que esa sea la continuidad de la oposición, pero puede dar un espacio de ilegalidad una vez que resuelvan sus diferencias (en el MAS) que no están vinculadas a mejorar el PGE, sino a satisfacer las necesidades de ocupar espacios en el Ejecutivo", sostuvo Pedrazas.



Su colega José Manuel Ormachea dijo que una vez más el MAS se hizo la "burla" del pueblo boliviano, lamentó que el oficialismo advirtió con aplicar el PGE "de facto". Ratificó el rechazo del proyecto porque es "hiper centralista y antidemocrático".



"Nosotros no le vamos a dar el voto como Comunidad Ciudadana", sostuvo el diputado. Insistió que la ronda de conversaciones apuntaba a hacer modificaciones sustanciales en el presupuesto de la próxima gestión, pero que el oficialismo no acepto.



Al promediar las 21.00 el diputado Gualberto Arispe dijo que tras la reunión del MAS se clarificaron varios temas del presupuesto, por lo que esperarán que el día jueves se lleve adelante la sesión para la aprobación de la ley financial.



En esa misma línea adelantó la posición el diputado Arce, toda vez que se esclarecieron varios temas.