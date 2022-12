Diputado Arce instala huelga contra la Fiscalía por retardación y arremete contra Henry Nina

El diputado del MAS Héctor Arce instaló una huelga de hambre en el segundo piso de la Fiscalía Departamental de la ciudad de La Paz, por la demora en las investigaciones en seis de sus denuncias penales. Una de ellas es en contra del presidente de la ABC, Henry Nina, a quien acusa de haberse hecho millonario en un año y medio.

"En cumplimento de nuestro mandato de fiscalizar seis denuncias, aquí en la Fiscalía Departamental. Lo he visitado al doctor (William) Alave, el grado de avance (de las denuncias que presenté), lamentablemente en 10 meses no tenemos resultados, no tenemos respuesta. No quiero pensar que este edificio sea como el mercado persa donde todo tiene precio", dijo el legislador en las oficinas de la Fiscalía.

En el Movimiento al Socialismo (MAS) hay dos facciones. Unos son seguidores del presidente del partido azul, Evo Morales, denominados "evistas" o "ala dura" y, los otros, responden a una línea gubernamental a la cabeza del presidente Luis Arce llamados "arcistas" o "renovadores".

Héctor Arce es de la línea "evista" y diputado crítico de la gestión gubernamental, aunque dice que apoya el mandato de Arce. En ese marco ha realizado varias acciones de fiscalización acompañadas en algunos casos de denuncias penales en la Fiscalía.

Observó la excesiva demora en las investigaciones, No hemos visto la celeridad en las indagaciones. No hemos visto esa objetividad e imparcialidad, por esa razón nos estamos declarando en la puerta de su despacho del fiscal en huelga de hambre", sostuvo Arce.

Detalló cada una de sus denuncias: el primero caso dijo que se trata de la instalación de una oficina "fantasma" en Cochabamba a la cabeza de Wilder Quiroz, además de la contratación de funcionarios y gastos millonarios, quienes fueron "premiados" con cargos en entidades públicas. "Son 10 meses y no hay avances".

Dos denuncias contra Angélica Ponce, directora de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, dijo que convirtió esa oficina en una "agencia de viajes" y la contratación a familiares. El tercer caso, por la destitución de una funcionaria embarazada.

Cuarto caso en contra de la ABC "tampoco hay resultados". Últimamente dijo que presentó otra denuncia contra el presidente de la entidad de carreteras y otros miembros de su familia.

"Lamentablemente, esta institución ha rechazado la denuncia que presentamos. Henry Nina en un año y medio se hizo millonario. Tenemos en la denuncia de cómo ha comprado 13 equipos y maquinaria pesada con más de $us 800.000", detalló el diputado Arce.

Explicó que la adquisición la hizo con René Poma y que el exdirigente de la Confederación de Interculturales tiene una empresa que tiene como palos blancos a sus familiares (hermanos y cuñados) en los Yungas.

"Esta gente (investigadores) inoperante rechaza esa denuncia, tenemos pruebas miles y miles (de dinero) en maletines y bolsas negras. Su chofer de Sucre alardeaba de borracho. Este señor es de la regional Sucre de la ABC, Marco Cordero", explicó el legislador.

También señaló que no quiere pensar que hay una protección, "hay un consorcio con algunas llamadas que acá están dilatando obstaculizando este proceso de investigación, queremos que se transparente con semejantes pruebas ¿Quién recibe estas coimas? Henry Nina, René Poma se han hecho millonarios en menos de un año y medio", reiteró.

Arce también develó a fines del mes de agosto el caso "coimas millonarias" que funcionarios de la ABC presuntamente cobraron a la empresa china CHEC para que se adjudique un tramo carretero en Chuquisaca. La denuncia fue formalizada ante la Fiscalía.

Una sexta denuncia es contra el exdirigente de la Federación Universitaria Local de la UMSA, Álvaro Quelali, por conducta antieconómica.

El legislador criticó que no exista la voluntad de investigar la corrupción, incluso -dijo- que "les he proporcionado vehículos, gasolina para que se movilicen y vayan, (pero) no vemos resultados. El pueblo quiere respuestas, si a mí me hacen esto, no sé qué harán con la pobre gente hoy están haciendo, uno tiene paz cuando tiene justicia. Entonces que nos diga de dónde viene la protección, quién hace llamadas, quién investiga, por qué no investiga para eso se les paga, para esto han estudiado", cuestionó.