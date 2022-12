Diputado Arce levanta huelga tras hablar con el Ministerio Público y enterarse de la vacación judicial

Tras un par de horas, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, levantó la huelga de hambre que había instalado en la Fiscalía Departamental de la ciudad de La Paz después de conversar con funcionarios del Ministerio Público y conocer que el Órgano Judicial ingresó a vacación judicial.



Arce había sumido la medida en protesta por la demora en las investigaciones en seis de sus denuncias penales. Una de ellas es en contra del presidente de la ABC, Henry Nina, a quien acusa de haberse hecho millonario en un año y medio.



"En cumplimento de nuestro mandato de fiscalizar seis denuncias, aquí en la Fiscalía Departamental. Lo he visitado al doctor (William) Alave, el grado de avance (de las denuncias que presenté), lamentablemente en 10 meses no tenemos resultados, no tenemos respuesta. No quiero pensar que este edificio sea como el mercado persa donde todo tiene precio", dijo el legislador esta mañana.



Según el reporte de Unitel, Cerca de las 14:00 de esta jornada el Ministerio Público señaló que se informó a Arce que actualmente sus denuncias están en etapa preparatoria de investigación, dentro del plazo procesal establecido por la ley. El legislador estuvo como unas dos horas con su medida iniciada a las 13:00 y ya no estuvo en el lugar desde las 15:00 aproximadamente.