La oposición alerta que “evistas” y “arcistas” aprobarán ley del PGE

La oposición en la Asamblea Legislativa denunció ayer que el bloque “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) se reunió con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para planifican la aprobación, mañana, del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) porque lo único que les interesa es buscar consensos para beneficiar a la región del Chapare.

El diputado de Comunidad Ciudadana Marcelo Pedrazas dijo que el MAS sólo busca, dentro de sus filas, generar espacios de consenso, pero no para mejorar el PGE, “sino que beneficie al ala chapareña liderada por Evo Morales, es decir, están buscando a partir del PGE más espacios de poder”.

En tanto, el diputado “evista” Héctor Arce declaró ayer que “en este momento estamos con el Ministro de Economía y viceministros, quienes nos están explicando a detalle lo que contiene el PGE en relación a los programas y proyectos en cada uno de los departamentos”.

El presidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado, suspendió ayer la sesión en diputados hasta el jueves 15 de diciembre a las 10:00 para tratar el proyecto de ley del PGE.

Votación

En la última sesión no lograron los consensos necesarios para aprobar el proyecto de ley del PGE, debido a que, en la votación nominal, 44 votos apoyaron, mientras que 68 votaron en contra. Este martes debía instalarse la sesión para tratar el tema, pero se reprogramó para el jueves.

Las bancadas de oposición y el bloque de diputados denominados “evistas” rechazaron el proyecto, los unos consideran que es una propuesta centralista, los otros cuestionan porque el Gobierno no prevé proyectos para sus regiones, principalmente para el trópico de Cochabamba.

Sugerencias

El diputado Arce informó ayer que se reunió con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para tratar precisamente los temas que presuntamente no están previsto en el proyecto del PGE, según reporte de ANF.

Aclaró que en el encuentro realizaron sugerencias, mismas que fueron bien recibidas por parte de las autoridades del Gobierno.

En tanto, Pedrazas sostuvo que, como oposición, “tenemos que estar firmes en que no se puede tocar el tema, porque fue rechazado en grande, no habría la posibilidad de debatir esto. Esperemos que ésa sea la continuidad de la oposición, pero puede dar un espacio de ilegalidad una vez que resuelvan sus diferencias (en el MAS) que no están vinculadas a mejorar el PGE, sino a satisfacer las necesidades de ocupar espacios en el Ejecutivo”.

Hipercentralista

Su colega José Manuel Ormachea dijo que, una vez más, el MAS se hizo la “burla” del pueblo boliviano. Lamentó que el oficialismo advirtió que aplicará el PGE “de facto”. Ratificó el rechazo del proyecto porque es “hipercentralista y antidemocrático”.

“No le vamos a dar el voto como Comunidad Ciudadana”, sostuvo el diputado. Insistió en que la ronda de conversaciones apuntaba a hacer modificaciones sustanciales en el presupuesto de la próxima gestión, pero que el oficialismo no acepto.

Ayer al promediar las 21:00, el diputado Gualberto Arispe dijo que, tras la reunión del MAS, se clarificaron varios temas del presupuesto, por lo que esperarán que mañana jueves se lleve adelante la sesión para la aprobación de la ley del PGE.

Sin variaciones cambiarias en 2023

En el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, el Gobierno proyecta que haya un crecimiento económico del producto Interno Bruto del 4,86% y un déficit fiscal del 7,49%. Además, la inflación rondaría el 3,57%.

El Ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseveró que no se prevé variaciones cambiarias del boliviano respecto al dólar durante 2023.

Señaló que se proyecta que el presupuesto consolidado tenga un crecimiento del 3,8% (de 235.090 millones de bolivianos a 243.950) y el presupuesto consolidado un crecimiento del 4,3% (de 304.045 millones de bolivianos a 317.129).

PGE prevé destinar Bs 38 millones al avión de Arce

El diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roca informó ayer el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 prevé destinar 5 millones de bolivianos para la coordinación con movimientos sociales, 38 millones de bolivianos para el avión presidencial y 14 millones de bolivianos para gastos de “su excelencia”, en alusión al jefe de Estado, Luis Arce Catacora.

El parlamentario sostuvo que el Ministerio de la Presidencia, actualmente al mando de María Nela Prada, es una de las carteras de Estado a la que se destina mayor presupuesto, después del Ministerio de Gobierno y de Defensa.

“Lo que es un despropósito pero descomunal que el Ministerio de la Presidencia tenga semejantes asignaciones. Son 38 millones (de bolivianos) para la gestión del avión presidencial, (...) para gastos de su excelencia tiene 14 millones para ternos, cortes de pelo, o sea, ¿para qué son los gastos de su excelencia?”, cuestionó Roca.

Añadió que esa cartera de Estado destina 5 millones de bolivianos para la coordinación con los movimientos sociales, 120 millones de bolivianos para repartir a las alcaldías desde la Presidencia y 2 mil millones de bolivianos para la Unidad de Proyectos Especiales.

“Eso es prebenda, eso es clientelismo político, eso es chantaje político”, protestó.

También cuestionó el monto millonario que se destina al periódico estatal. “Digamos 11 millones (de bolivianos para) el periódico Ahora el Pueblo”.