Oposición recuerda a militar que no puede hablar sobre política

El comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, vulneró la Constitución Política del Estado (CPE) al deliberar sobre temas políticos como, por ejemplo, “neutralizar afanes desestabilizadores de las pequeñas logias”, en alusión a Santa Cruz, sostuvieron ayer Los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga y Alejandro Reyes.

“Me parece una declaración cargada de llunk’erío. Claramente este comandante quiere hacer méritos con el presidente Luis Arce, seguramente quiere un bono extra para los militares y por eso está realizando ese tipo de declaraciones, sin duda, va en contra de la Constitución”, aseveró Astorga.

Reyes aclaró que, según la CPE, los militares no pueden deliberar; es decir, no pueden emitir opiniones políticas, ya que están sujetas a la carta magna, las leyes y reglamentos militares. Y como organismo institucional no realiza acción política.

“Claramente está deliberando, los militares no deben deliberar y, por supuesto, debería ser sacado de la Comandancia. Claramente hace un pago de favores seguramente demostrando su lealtad al Movimiento Al Socialismo. Es una vergüenza que nuestra institución militar tenga que hacer eso”, añadió Reyes.

Astorga argumentó que en ningún momento Santa Cruz mostró intenciones de separar al país; lo que busca es avanzar hacia el federalismo respetando la carta magna.

En tanto, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, expresó ayer su respaldo a Zúñiga, y reafirmó que las Fuerzas Armadas defenderán la unidad del país y sus recursos naturales.

“Hemos escuchado algunas voces discrepantes, cuestionadoras del discurso de nuestro comandante de Ejército. (...) Me sorprende, porque aquellos que no están de acuerdo con este discurso son aquellos que pertenecen a la orientación de la dominación mental, a ocultar la verdad de la memoria histórica”, indicó el titular de Defensa durante la ceremonia de egreso del Curso de Aplicación Naval de la Escuela de Comando.