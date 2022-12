Presidente Arce denuncia en Cuba que la democracia en Bolivia continúa en "riesgo"

Durante su intervención de la XXII Cumbre de la ALBA-TCP en La Habana, Cuba, el presidente Luis Arce afirmó que la democracia en el país se encuentra en "riesgo" por grupos que generan violencia, odio y confrontación con el presunto objetivo gestar un golpe de Estado.



Las declaraciones del mandatario fueron en referencia al pasado conflicto por el Censo y el paro de 36 días que estuvo liderado por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo.



"La democracia boliviana que recuperamos gracias a la lucha unidad y conciencia del pueblo boliviano el año 2020 continúa el riesgo. Hay grupos que no respetan el voto del pueblo y de manera permanente buscan lograr con violencia odio, confrontación entre hermanos y nuevas formas de golpes de Estado, lo que no consiguieron en las urnas", afirmó.



Durante los 36 días que duró el paro en Santa Cruz, el Gobierno denunció que se cometieron diferentes vulneraciones a los derechos humanos, discriminación, agresiones, entre otros excesos, contra quienes no apoyan la medida de presión.



En todo ese tiempo cuatro personas perdieron la vida y también hubo heridos durante las jornadas de enfrentamientos.



En los últimos días del paro, Camacho y los líderes cívicos anunciaron que Santa Cruz evaluará su relación con el Estado y para ello se conformó una comisión de notables para trabajar esa propuesta.