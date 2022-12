Masistas pactan por ley del PGE e ignoran observaciones de opositoras

Los bloques de “evistas” y “arcistas” del Movimiento Al Socialismo (MAS) pactaron ayer la aprobación del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE). Sin embargo, no tomaron en cuenta las observaciones de fondo que hizo Comunidad Ciudadana (CC), agrupación que ratificó su rechazo a la norma.

“Ya hay un acuerdo y mañana (hoy) lo vamos a aprobar sí o sí, los diputados que observaban van a tener obras”, remarcó ayer el legislador “arcista” Rolando Cuéllar, al finalizar la reunión con el sector “evista” y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

El ala dura del MAS rechazó, el 8 de diciembre, la ley del PGE argumentando que no incluía proyectos de desarrollo, especialmente en el trópico de Cochabamba.

La reinstalación de la sesión de la Cámara Baja para tratar el proyecto de ley del PGE será hoy a las 10:00 y, de acuerdo con el artículo 114 del Reglamento de Debates en Diputados, para “reconsiderar un asunto resuelto” un legislador debe formular la petición, debe contar con el apoyo de cinco diputados y, además, “el voto favorable de dos tercios legisladores presentes”.

En las elecciones generales de 2020, el MAS logró 75 diputados y para lograr los dos tercios requiere de 86.

“Ayer salimos todos informados. Tiene que aprobarse (el PGE 2023) como corresponde. Nosotros somos mayoría, sólo necesitamos unos cuantos diputados de la oposición, será unos seis o siete votos”, dijo el diputado masista Patricio Mendoza, a Patria Nueva.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ingvar Ellefsen (CC), anticipó que su agrupación no apoyará la aprobación de la norma. Dijo que no cederá a las presiones de sectores que exigen dar vía libre a la ley.

“Hemos analizado el Presupuesto y la Ley Financial y hemos decidido no darle los dos tercios, hay una decisión política. Espero que Creemos logre mantener una posición coherente, esperamos que no haya diputados disidentes que se estén vendiendo; si esto no sucediera, al MAS no le alcanza para volver a tratar la Ley Financial”, opinó Ellefsen, según la agencia ABI

Héctor Arce, leal a Evo Morales, dijo que después de las explicaciones realizadas por el ministro Montenegro no habrá “mayor dificultad” para aprobar el PGE.

“Lo que queríamos era que se aclaren estas dudas en relación a programas y proyectos estratégicos para cada uno de los departamentos” afirmó.

Consultado sobre si el bloque “evista” dará su respaldo al PGE 2023 respondió: “Yo creo que sí (se puede llegar a aprobar el PGE), hay esa posibilidad”, dijo Arce.

El grupo de legisladores radicales del MAS advirtió que de ahora en adelante viabilizarán las iniciativas legislativas del Órgano Ejecutivo bajo minuciosas revisiones porque se considera que son los único que no se dieron la mano con la oposición en la Asamblea y están del lado del pueblo boliviano.

“Para cada ley que nos mande el Órgano Ejecutivo vamos a pedir está socialización para tener minuciosamente los datos, para dar a conocer al pueblo boliviano”, añadió el diputado Gualberto Arispe.

Observaciones de los opositores

Entre las razones por las que la oposición frenó la aprobación de la ley, según el diputado de CC Alejandro Reyes, está que la norma es demasiado centralista porque el Estado administra el 88%, y las regiones, el otro 12%. La segunda es porque consideran un exceso que la subvención a los combustibles sobrepase los 7 mil millones de bolivianos.

Finalmente, como tercera razón, consideran injusta y poco razonable la repartición que se hace del presupuesto destinado a los ministerios. Se otorga montos exageradamente altos a las carteras de Defensa, Presidencia y Defensa, en desmedro de Justicia, Salud y Educación.

Observaron también que se destine 38 millones de bolivianos al mantenimiento del avión presidencial y 5 millones de bolivianos para gastos del Presidente.