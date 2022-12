Sin Arce ni Choquehuanca, Evo celebra su llegada al poder: Los que no son radicales son vendepatrias

Sin la participación de los mandatarios Luis Arce y David Choquehuanca, Evo Morales celebró el Día de la Revolución Democrática y Cultural y los17 años que el Movimiento al Socialismo (MAS) a la cabeza de él llegó al poder. Admitió que son radicales y quienes no son parte de este bloque son "vendepatrias" y "conservadores".



"Escuchamos qué dicen algunos compañeros al grupo radical, ala radical. Hay que decir de frente: somos radicales y así nacimos. Los que no son radicales son conservadores, son vendepatrias y están con el enemigo, somos herederos de la historia", señaló Morales durante su intervención en el acto.



Diferentes sectores sociales del Pacto de Unidad y las direcciones departamentales del instrumento político se concentraron en el estadio del municipio de Sacaba en Cochabamba. El acto comenzó a las 15:00 con la intervención de varios oradores, entre ellos dirigentes sindicales.



Ante la inasistencia de Arce y Choquehuanca a la concentración, algunos sectores cuestionaron y reclamaron su ausencia. En ese contexto, la secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa, Flora Aguilar, dijo que ambos mandatarios cumplen una agenda de reuniones.



En la testera no se los vio a los presidentes de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez ni de Diputados, Jerges Mercado. Morales estaba flanqueado por los dirigentes del Pacto de Unidad y los asambleístas del bloque radical.



Más temprano, Arce, a través de sus redes sociales destacó el triunfo electoral de 2005 que permitió iniciar una transformación del Estado y un proceso de inclusión social, económica, política y cultural. Ratificó su compromiso de seguir trabajando por la consolidación de un Estado plurinacional digno y soberano, con crecimiento económico y justicia social.



Mientras tanto, Choquehuanca se encontraba en el acto de Consagración de Autoridades Originarias de Corque Marka, en Oruro donde señaló que el dueño del Proceso de Cambio es el pueblo y les pidió ser leales con la revolución democrática y cultural.







Traidores



Durante su intervención, la dirigente de mujeres campesinas Flora Aguilar cuestionó sobre la existencia de algunos sectores "traidores" al instrumento político. A la vez, advirtió que las nuevas autoridades deben agradecer al MAS y a Morales porque gracias a ellos llegaron al poder



"Cuando se llega a ser autoridad no se puede traicionar, las bases hacen una lectura de quienes son leales. Por eso es importante reafirmar nuestro compromiso, debemos identificar a los traidores y a los infiltrados", aseguró la dirigente campesina.







Como una proclamación



Mientras Morales realizó su intervención, los militantes del MAS mostraron su apoyo y vitorearon su nombre "¡Evo de nuevo, Evo de nuevo!", como si fuera una proclamación a candidato de las futuras elecciones de 2025.



En ese contexto, morales dijo que desde el próximo año se debe trabajar en un plan posbicentenario que contemple diferentes puntos de desarrollo que beneficie al país, tal como se desarrolló una estrategia para el 2025.