Deficiencias en el servicio ponen a BoA en el centro de las críticas

Boliviana de Aviación (BoA), la aerolínea estatal que ha instaurado un casi monopolio en el transporte aéreo nacional, es el blanco de críticas y denuncias diarias a través de redes sociales. El colmo de la desidia de esta empresa pública llegó con la pérdida del ya famoso gato Tito hace poco más de una semana en la ciudad de Tarija.

Ante estos desfavorables antecedentes, desde el Gobierno se anunció que agilizarán los procedimientos burocráticos para evitar los retrasos en los vuelos, pero no se anunciaron mayores ajustes estructurales.

"He instruido a la ATT (Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes) tomar todas las acciones correspondientes por las demoras, pérdidas de maletas, etc. Estamos tomando acciones para reducir estas demoras, comprar software y equipos para reducir los tiempos de embarque", explicó el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, al ser consultado sobre su posición ante el descontento de la población con la aerolínea.

"No es un tema de gerentes; es un tema más de abordaje, de espacios, más de tecnología", acotó al ser consultado sobre su evaluación de la gerencia de BoA.

Un dolor de cabeza.



"Anoche en el vuelo Santa Cruz-Tarija de BoA se cayó una pieza del avión durante el aterrizaje. Más allá de las explicaciones de la aerolínea, el servicio y el estado de los aviones ratifican la calificación de esta consultora", escribió el 30 de noviembre, en Twitter, la periodista Maria Silvia Trigo, refiriéndose a las dos estrellas que la consultora Skytrax le otorgó a la empresa estatal: la peor calificación a nivel mundial, compartida también con otras aerolíneas.

"Es increíble que no tengan consideración con los pasajeros y que, pese a tener ya una mala calificación de servicio, no hagan nada para mejorar y empeoren cada vez más. Me quedo indignada por tanta desconsideración, me quedo sin palabras por tan mal servicio", publicó Gabriela Imaña el 6 de diciembre en Facebook.

"Estoy furioso porque no pude llegar a la graduación de mi hija. Sé también que la paciencia es valentía y que BoA será eliminada de todos mis planes futuros", comentó Mauricio Quiroz hace unos días en la misma red social.

Aunque las quejas por demoras, pérdida de equipaje y mal estado de las aeronaves son cotidianas, la pérdida de un gato llamado Tito, el 8 de diciembre, se hizo viral y despertó el enfado generalizado de miles; aún más por el relato de la dueña del animal, Andrea Iturre.

Primero, el personal de la aerolínea no le permitió llevar al gato sedado y dentro de un canil en la cabina, y la obligaron a despacharlo como equipaje. Segundo, el despegue se retrasó por al menos dos horas. Tercero, cuando llegó a Santa Cruz —desde Tarija—, le entregaron el canil vacío y entonces le informaron que el gato había escapado en la ciudad de la que salieron.

Roberto Cortéz, quien trabajó durante casi una década en la administración de aeropuertos y aerolíneas, indicó que hay una serie de factores que influyen en los constantes retrasos de los vuelos de BoA, muchos de ellos pueden ser controlados, otros, como el clima, no.

Al tener el casi monopolio del mercado aéreo, BoA se convierte en el principal blanco de todas las críticas, señaló Cortéz, y acotó que en la aerolínea se debe trabajar en la capacitación de recursos humanos.

"Creo que la preparación del recurso humano, el equipo técnico, es fundamental para dar cumplimiento a temas de puntualidad principalmente", dijo.

Ante la mala propaganda por la pérdida del gato Tito, la ATT anunció una posible multa de 72 mil bolivianos contra la aerolínea. Además, le pidió que en el plazo de cinco días presentar un "plan de acción para fortalecer de manera inmediata sus servicios".

Este medio intentó conversar con la gerencia de BoA para conocer su posición ante la posible multa, las quejas y el desarrollo del plan de acción solicitado por la ATT; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no obtuvo respuesta.

El ministro Édgar Montaño dijo ante la prensa que la búsqueda del felino continuará: "Se sigue realizando averiguaciones y también la búsqueda del gatito. Creo y tengo fe de que este gatito está vivo.

Estamos realizando acciones para dar con su paradero", agregó la autoridad.

Cambios para agilizar embarques



El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, y el director de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Elmer Pozo, informaron el jueves que harán modificaciones en el aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz, para agilizar los procedimientos de embarque en vuelos nacionales e internacionales, además de renovar la infraestructura de acceso a la terminal.