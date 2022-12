Hay 208 casos de avasallamientos y la CAO pide detener a cabecillas

En todo el país hay 208 denuncias de avasallamientos a predios agropecuarios que en el último año se han ejecutado con violencia y de parte de grupos organizados y armados, según datos del Ministerio de Tierras y las víctimas.

“Dentro del país teníamos 208 denuncias”, dijo el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, al asegurar que harán los desalojos enmarcados en la ley.

Los agropecuarios de Santa Cruz soportan el asedio desde hace más de tres años, denuncian más de 100 tomas y formaron su propia organización. En Cochabamba se reportaron 17 invasiones.

El drama de los agropecuarios dio un giro la anterior semana cuando el Ministerio de Gobierno desalojó a más de 200 personas del predio Kim, que además de invadir una propiedad atentaban contra el medio ambiente y acuíferos en las Lomas de Arena.

Después del operativo, los ministerios de Gobierno y de Desarrollo Rural determinaron continuar con los desalojos. En Santa Cruz se ejecutarán 17 y en Cochabamba, tres.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano, ponderó los operativos, pero pidió ir más allá y desarticular a los grupos que promueven las tomas de tierra.

“No se trata de simples campesinos, no se trata de simples personas que no tienen tierras; son bandas delincuenciales. No estamos hablando de gente que actúa por necesidad: son bandas a las que no les tiembla la mano para matar, secuestrar y agredir”, denunció.

Pidió encarcelar a los cabecillas. “Necesitamos una justicia para que esa gente esté presa, mínimamente, por los próximos ocho años como manda la ley”, instó.

En el análisis del director de Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, los grupos para lograr la apropiación de predios pasaron de usar palos y machetes a hacerlo con armas de fuego, secuestros y muertos de bala.

El aviso gubernamental de 208 avasallamientos de predios en el país puede ser mayor, “porque los 208 avasallamientos son denuncias de propietarios que se sienten amenazados por los avasalladores en Santa Cruz y Cochabamba particularmente, sin embargo, existen situaciones similares que involucran a otros actores, pero que no se denuncian”.

Observa la temporalidad de esos 208 casos porque se desconoce si responden sólo a 2022. Señala que lo que debe llamar la atención “es que se haya permitido que lleguen a ser una cantidad tan grande. La cifra demuestra la poca atención que se ha puesto desde el Gobierno.





Senadora plantea cambiar Ley 477



La senadora Lucy Escobar, del MAS, que hizo seguimiento a las denuncias de avasallamiento en Cochabamba, dijo que propondrá ajustes a la Ley 477 Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, aprobada en 2013.

La legisladora dijo que se la ley no se aplica, porque hasta los fiscales y los policías están implicados en los avasallamientos; de lo contrario, tendrían que cumplir con la normativa.

Manifestó que se debe transparentar el trabajo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Además, de los procesos contra varios de los avasalladores que están identificados, pero no se sabe porqué sus procesos penales no avanzan.