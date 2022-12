Otra facción del PS-1 dice que es aliada del MAS y que gestionará personería

Una facción del Partido Socialista 1 (PS-1) se presentó hoy en conferencia de prensa en plaza Murillo. Su primer secretario, Jesús Fuentes, dijo que son una organización aliada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que gestionarán su personería jurídica.

"Nosotros somos aliados del MAS porque es un organización hermana y no nos vamos a pronunciar, respecto de la división. Lo que sí esperamos es que la organización resuelva internamente (su conflicto). Nosotros somos una organización independiente, no somos parte del Gobierno. Lo que sí es cierto es que la derecha está pretendiendo dividir. Nosotros pensamos que el MAS no debe caer en ese juego", argumentó Fuentes.

El dirigente del partido rojo sostuvo que el presidente del Estado, Luis Arce, participó en tres oportunidades de actividades y actos protocolares con ellos, pero en ningún momento hablaron de temas políticos ni de posibles candidaturas.

Fuentes resaltó que no existen otros PS-1 y rechazó la instrumentalización de esa sigla por ajenos a su partido, en relación al congreso nacional del PS-1 Nueva Generación que convocó Milton Soliz en Cochabamba este fin de semana.

"Es indignante el uso instrumental de la sigla PS-1 por parte de personajes sin ninguna relación con el partido, grupos oportunistas que ofenden la memoria de nuestro líder histórico", condenó el dirigente.

Según el representante de esta facción del PS-1, el partido político está en proceso de reestructuración, buscarán consolidar la personería jurídica y cualquier acuerdo que realicen a futuro será dentro de la línea de Marcelo Quiroga Santa Cruz.

"Vamos a buscar una personería jurídica, ese es también nuestro afán. Estamos organizando el Partido Socialista para recuperar la sigla del partido. En realidad, nunca el partido ha dejado de actuar políticamente, un partido revolucionario no necesita de una sigla para seguir actuando como partido", aseguró.

El PS-1 fue un partido político que nació poco antes de las elecciones 1978 con el asesinado líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, principal referente. Esta fuerza política participó en seis elecciones generales antes de perder su personería jurídica, después de las elecciones de 2002, según los datos del libro "Manual Político para las Elecciones Generales de 2019 y elecciones subnacionales 2020" del analista Paul Antonio Coca.