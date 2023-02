En carta, Añez advierte a su hija que buscan incriminarla en "patrañas montadas"

Desde el penal de Miraflores, la expresidenta Jeanine Áñez envió una carta a su hija Carolina Ribera, luego de revelarse que la Fiscalía investiga a Ribera, pese a que aún no hay una denuncia concreta en su contra. Le advirtió que buscan incriminarla en "nuevas patrañas montadas" con el fin de destrozarla como madre.



"Saben que mi única razón de ser son mis hijos. El odio y la sed de venganza ahora, en un plan desalmado y sin límites, buscan incriminarte en nuevas patrañas montadas en contra de mi hija amada con el único fin de destrozarme", se lee en la carta de Áñez a Ribera que fue publicada en redes sociales.



Ayer martes se conoció que la Fiscalía requirió a 32 instituciones, entre ellas financieras, información sobre las actividades de Ribera. El abogado Luis Guillén, defensor de Áñez, denunció que aún no hay ninguna denuncia en contra de la hija de la exmandataria.



Ribera aseguró que no tiene nada que esconder y se abrió a la investigación judicial, la misma que fue calificada de persecución.



"No debe haber en el país una madre más agradecida y orgullosa que yo, Carolina. Dejaste a un lado tu propia vida por defenderme y buscar verdadera Justicia, sin apoyo y sin otra fuerza que la educación, los valores y las mismas convicciones democráticas que defienden la mayoría de los bolivianos", le señaló Áñez a su hija, quien se convirtió en su vocera y principal defensora.



La exmandataria también se dirigió a su hijo José Armando. A ambos les pidió que, pese a "tanta injusticia", mantengan "la defensa de la verdad, la fe y la fortaleza, gracias a las cuales resisto, lucho y los amo".