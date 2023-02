Diputada de CC llama "compadres del narcotráfico" a ministros de Gobierno y de Defensa

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar, nombró este jueves "compadres del narcotráfico" a los ministros de Gobierno, Eduardo Del Castillo y de Defensa, Edmundo Novillo alegando que no hacen nada por luchar contra el narcotráfico.



"Como estamos en el día de compadres, le queremos preguntar al ministro Novillo como al Ministro Eduardo del Castillo, cuántas canastas de compadres con estos insumos han recibido porque hay que declarar y bautizar a estos dos personajes nefastos del Gobierno, como los compadres del narcotráfico", criticó la diputada.



Indicó que desde el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa deben encarar acciones de lucha contra el narcotráfico, sin embargo no existe ese trabajo. Agregó que ambas autoridades se "campean en la impunidad "y solo se dedican a la persecución política en contra de aquellos que piensan distinto al partido de Gobierno.



"El día de hoy declaramos a estos dos ministros como compadres del narcotráfico (...) Estamos acusando a estos dos ministros de manera pura y flagrante de narcotráfico, el señor Eduardo Del Castillo es mamá de Rambo y se ha dedicado a incendiar los laboratorios de droga, pero no hay detenidos", expresó.



En la conferencia de prensa, la legisladora mostró una canasta de compadres.



"Supondrán que es lo que lleva aquí, el contenido de lo que se encuentra normalmente en las avionetas, son 11 mil kilos de cocaína lo que se ha encontrado, obviamente estos son insumos caseros, pero esto es simbólico", dijo.



Aclaró que el Ministro de Defensa debe responder del por qué está encubriendo al narcotráfico y si tiene algún tipo de sociedad de manera inmediata con aquellos que transportan droga.



"Esto no deja de lado que tengamos otros ministros que están vinculados a la lucha contra el narcotráfico como es el señor Eduardo Del Castillo, que lamentable no hace absolutamente nada para luchar verdaderamente contra el narcotráfico", aseveró.



Además, la diputada dijo que la solicitud para que el Ministro de Defensa realice una inspección "in situ" de los aparatos fue rechazada, por ello en horas de la mañana presentaron una denuncia penal por el delito de incumplimiento de deberes contra Novillo.



"Hemos enviado una misiva al Ministerio de Defensa para que se pueda llevar adelante la inspección en el 'in situ', tuvimos una respuesta negativa por parte del ministro Edmundo Novillo, donde se nos manifiesta que estas fiscalizaciones no estarían contempladas dentro de nuestras normativas, esta es la muestra clarísima y fragante que el Ministro Novillo busca seguir encubriendo el narcotráfico", remarcó.



Ante la respuesta negativa, dijo que Novillo estaría incumpliendo la Constitución Política del Estado (CPE), por tal presentaron una denuncia penal en la Fiscalía Departamental de La Paz, a cargo del fiscal Carlos Cortez.



"Esta denuncia penal está realizada en contra del ministro de Defensa Edmundo Novillo, lamentablemente han transcurrido seis o siete años desde que los mismos han sido adquiridos por el Movimiento Al Socialismo (MAS), pero hasta la fecha los mismos se encuentran inactivos y lo que esto hace es que se incrementen las aeronaves que trasladan droga y lógicamente son usados como un puente aéreo que lo que hace es socapar este narcotráfico", señaló.