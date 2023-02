Fiscalía de La Paz abre proceso contra Angélica Sosa por legitimación de ganancias ilícitas

La exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, enfrenta un nuevo proceso judicial a denuncia del Viceministerio de Transparencia en un Juzgado de La Paz por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, informó este jueves su abogado, Jorge Rivero.



“Es un nuevo proceso del Viceministerio de Transparencia en un Juzgado de La Paz, que no tiene ni la jurisdicción ni la competencia para poder llevar a cabo este proceso”, afirmó el jurista en un reporte de Unitel.



Rivero manifestó que la denuncia fue admitida por la Fiscalía, pero que no fueron notificados. También aseveró que existen más investigados en el caso y señaló que entre ellos, supuestamente se encuentra el fiscal departamental Roger Mariaca.



Asimismo, el jurista afirmó que este caso es otro al de la ampliación en el proceso del caso ítems fantasmas, donde Sosa tiene detención domiciliaria.



“Quieren mantenerla en detención a la arquitecta Sosa e inventan un nuevo delito (...) Han tenido más de un año para investigar todos los delitos que hubieran querido, pero no hay una sola prueba”, indicó.



Sosa cumple detención preventiva en la cárcel de Palmasola por un proceso que tiene en su contra relacionado a 1.205 contratos irregulares en Santa Cruz.