MAS pide a Luis Arce no prestarse a dividir las organizaciones sociales y que defina si coordinará o no con el partido

Tras un ampliado nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) llevado a cabo en #Cochabamba se determinó pedir al presidente Luis Arce no prestarse a la división de las organizaciones sociales del partido oficialista y decidir si coordinará con la dirigencia del instrumento político.



El vicepresidente del MAS, Gerardo García, leyó las 12 conclusiones de este encuentro. Entre ellas el octavo punto de las resoluciones da un ultimátum al Presidente Luis Arce sobre su papel con los movimientos sociales.



“Pedir al hermano Presidente Luis Arce no prestarse a dividir a las organizaciones sociales, ni a las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad ni a las direcciones orgánicas del MÁS-IPSP, como se hacía en los tiempos de los gobiernos neoliberales; asimismo el hermano Presidente debe definir si coordinará o no con las direcciones políticas del MAS-IPSP”, dicta.



En el mismo documento, la Dirección nacional del MAS respalda a Arce y Choquehuanca, al rechazar "cualquier intento de promover un proceso revocatorio", pero en otro punto repudia que "los diputados y senadores llamados 'renovadores' traidores de derecha, que a la cabeza del Vicepresidente pretenden, con recursos legales, atacar el Estatuto del MAS-IPSP".



Los dirigentes del partido azul denuncian que los "renovadores" buscan "proscribir la sigla del MAS" y "desideologizar y derechizar al MAS-IPSP".



También defienden a los diputados, senadores y dirigentes "consecuentes con la ideología y principios del MAS-IPSP y leales con la Dirección Política del Instrumento Político", repudiando "todas las presiones, hostigamiento y amenazas con violencia de grupos de choque".



Sobre la división en el Legislativo, una de las resoluciones de la reunión de la cúpula del MAS es convocar a la bancada del MAS "de manera urgente a reunión con la Dirección Nacional y Direcciones departamentales del MAS-IPSP.



La Dirección nacional del MAS pide al Gobierno nacional un pronunciamiento sobre la crisis en Perú y las denuncias que surgen desde ese país contra Evo Morales y los Ponchos Rojos.



"Exigir al Gobierno nacional y sus autoridades que expliquen al pueblo boliviano porque no se pronuncian de forma contundente sobre la grave crisis política en la hermana República del Perú y sobre el irracional ataque de la derecha y élites peruanas que falsamente atacan a nuestro hermano Evo Morales y a los hermanos Ponchos Rojos con mentiras y calumnias", señala el noveno punto de la resolución.



Sobre Morales, además, la Dirección nacional del MAS indica en su pronunciamiento que "ratifica nuestra alerta ante los ataques e intentos de eliminar política y físicamente" a quien consideran "líder indiscutible de nuestra revolución democrática y cultural".