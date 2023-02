Santa Cruz: una niña y una estudiante fallecen con síntomas de dengue

Una estudiante que cursaba el último año de escolaridad en una unidad educativa de la capital cruceña falleció en las últimas horas con síntomas del dengue. El colegio suspendió las clases y cerró sus instalaciones para fumigar.

Asimismo, una niña de tres años falleción con síntomas de dengue en la ciudad de Santa Cruz. La pequeña murió después de presentar, desde el domingo, fiebre y otros malestares que la llevaron a ser hospitalizada. La menor falleció luego de ser transferida desde el centro Prosalud, de la avenida Alemana, hasta el hospital de niños Mario Ortiz.

Sobre el caso de la estudiante fallecida, el director del colegio informó que el colegio será fumigado.

"A las 21.00, una de las madres me informó que una estudiante de la promoción falleció, se presume que fue por dengue. El lunes, ella junto sus compañeras se acercaron para presentar una solicitud y desde ayer (miércoles) ya no la he visto", informó el director del colegio a los medios locales.

La noticia fue confirmada de manera escueta a los medios de comunicación por la madre de familia de la víctima. El director informó que la unidad educativa suspendió las labores educativas desde las 10.00 para que el personal realice tareas de fumigación.

La Gobernación de Santa Cruz calificó de "alarmante" la situación del dengue en ese departamento. Hasta la fecha, se reportaron 3.173 casos confirmados, más de 200 infectados permanecen en los servicios de emergencia y de internación.

Bajo la consigna de "No Al Dengue", más de 7 mil personas entre personal de salud, policías y militares, participarán este domingo en la megacampaña de destrucción y fumigación contra criaderos del mosquito del dengue.