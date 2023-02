Lidia Patty cree que no la elegirán como embajadora porque "le tienen miedo por su capacidad"

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty descarta su posible designación como embajadora de Bolivia en Paraguay porque considera que le temen por su capacidad.



"Mejor que no me elijan, yo voy a trabajar mejor con mi pueblo, defendiendo a mi pueblo. Todos tenemos la capacidad porque nos formamos en el camino", aseguró.



Patty afirmó sentirse capaz para asumir el cargo de embajadora a nivel internacional y dijo que no teme a las críticas que recibe por parte de la oposición porque cree que se debe a un hecho de discriminación. "No quieren ver a una indígena en cargos políticos", aseveró.



La exlegisladora del MAS que ejerció el cargo durante la gestión de Evo Morales advirtió con iniciar procesos contra aquellas personas que la discriminen, alegando que no permitirá que ningún "inquilino" hable mal de ella.



"No queremos a las logias, a los inquilinos que estén hablando de nosotros y que sigan diciendo: ella no tiene capacidad, ella no puede. Ellos tiemblan para mí y por eso tienen miedo de mandarme a otro país. Yo siempre estaré dispuesta a defender a mi pueblo. Si alguien me va a discriminar, yo le voy a meter proceso", dijo.



Finalmente, expresó que las observaciones que le hacen, solamente la fortalecen, al mismo tiempo de anunciar que ya tiene planeado hacer otras cosas. "Talvez con eso querían hacerme callar, pero no me callaré y continuaré con mayor fuerza", añadió la exautoridad.