Otras dos menores mueren con dengue en Santa Cruz y hay ocho en terapia

Aumentan los decesos por el dengue en Santa Cruz, ayer dos menores (de tres y 17 años) murieron con síntomas de la enfermedad en la ciudad de Santa Cruz y en Montero hay ocho niños en estado grave que no pueden ingresar a terapia intensiva por falta de equipos y personal en ese municipio. Hasta ayer en el departamento cruceño, el más afectado por el dengue, se reportaron 3.173 contagiados, 200 de estos están internados o reciben atención en servicios de emergencia.

Según confirmó el Ministerio de Salud, en el país hay más de 1.000 niños afectados por la enfermedad y mucho de ellos presentan cuadros graves y sin atención médica adecuada.

Es el caso de Montero, donde el espacio en los centros de salud no abastece. El director del hospital de niños de ese municipio, José Luis Nogales, dijo a El Deber que hasta ayer ocho pacientes pediátricos estaban internados en el hospital de tercer nivel Óscar Urenda, pero ninguno de ellos recibe atención en terapia intensiva (UTI).

“Recién se van a habilitar dos camas exclusivamente para atención pediátrica en las siguientes horas. Se está haciendo todo el trabajo acelerado, señaló Nogales.

Las muertes

Una estudiante que cursaba el último año de colegio en Santa Cruz falleció con síntomas de dengue. Ante esta situación, el colegio suspendió las clases y cerró sus instalaciones para fumigar.

“Una de las madres me informó que una estudiante de la promoción falleció, se presume que fue por dengue. El lunes, ella junto con sus compañeras se acercaron para presentar una solicitud y desde el miércoles ya no la he visto”, informó el director del colegio a los medios locales.

El director informó que la unidad educativa suspendió las labores educativas, desde las 10:00, para que el personal realice tareas de fumigación.

Una niña

“Es dengue”, dijo el abuelo de una pequeña de tres años que falleció en las últimas horas con síntomas de esta enfermedad.

“La evolución de la enfermedad fue rápida”, lamentó una de las personas que estuvo acompañando a la pequeña en el hospital de niños Mario Ortíz. Esta informó que el domingo la menor tuvo una fiebre muy alta, por lo que se la llevó hasta un centro de salud en la avenida Alemania en la capital cruceña.

“Ayer por la tarde la internaron en ese centro y después la derivaron a este hospital”, dijo.

Alistan operativo de fumigación

La gran campaña contra el dengue en Santa Cruz movilizará el domingo a 7.000 personas, entre efectivos policiales, militares y servidores públicos de la alcaldía y la gobernación cruceñas, según confirmaron la noche del miércoles autoridades locales y del Gobierno. “Nuestro objetivo es cuidar la salud y la vida de nuestro pueblo, es evitar que siga proliferando el dengue, para esto hemos definido las acciones, la logística y requerimos el apoyo de toda la población”, dijo Jeyson Auza.