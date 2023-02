Suspenden por un año licencia de conducir al dirigente Reynaldo Ezequiel

El director del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Alpacino Mojica informó que la licencia del dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Reynaldo Ezequiel fue suspendida por un año tras ser detenido conduciendo en estado de ebriedad y haber protagonizado una triple colisión.



Mojica explicó que durante ese periodo el dirigente no podrá manejar ningún tipo de motorizado.



"Estamos dando a conocer a la población, la inhabilitación (de la licencia) durante un año, ya queda con antecedentes, en ese tiempo no podrá manejar, tiene que cumplir el año y luego recién podrá tramitar la licencia", dijo.



Dijo que según los registros Ezequiel no tenía antecedentes de suspensión de sus documentos, pero ahora si ya figura en la base de datos.



En octubre de 2022, el dirigente fue arrestado por presuntamente atropellar a una adolescente de 14 años en un punto de bloqueo de la capital cruceña.Testigos del hecho informaron que el dirigente oficialista supuestamente intentó huir del lugar tras el accidente de tránsito. "



Ezequiel fue aprehendido la noche pasada por conducir en estado de ebriedad y chocar al menos a tres vehículos en la ciudad de Santa Cruz.



En uno de los videos de los testigos se puede ver cuando el dirigente masista baja del volante y, tratando de mantener su equilibrio, intenta increpar a los afectados, pero es detenido por su acompañante.