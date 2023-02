"Luisito Comunica" se pronuncia y niega el cobro de $150 mil para asistir al Carnaval de Oruro

"Luisito comunica" se pronunció en sus redes sociales y asegura visitar el Carnaval de Oruro 2023 por propia voluntad, niega el cobro de $150 mil dólares, como se estaría especulando.

"No sé de donde salieron tantas noticias, de que Luisito no quiere ir (al Carnaval de Oruro) porque estaba cobrando $150 mil. Nada de esto es cierto, yo voy a ir a Bolivia, voy a ir al Carnaval de Oruro porque quiero (...). Yo nunca pedí dinero, no sé de donde salió eso, no se quien estará pidiendo dinero por mí", manifestó Luisito en redes sociales.

Además el mexicano indicó que también estará en la ciudad de La Paz para una conferencia dirigida a jóvenes y adultos.

Semanas atrás hubo especulación por la presencia de Luisito en el Carnaval de Oruro, quien supuestamente estaba cobrando $150 mil dólares por estar presente en el Carnaval.