Diputado dice que funcionarios de 3 ministerios serán despedidos por hacer campaña para Evo

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Enríquez Cuellar advirtió que los funcionarios que realizan campaña para impulsar la candidatura presidencial Evo Morales o que realicen contracampaña en desmedro del actual presidente del Estado, Luis Arce, serán despedidos; además, aseguró que ya identificaron a servidores públicos de tres ministerios.



"Aquí no se va tolerar a ningún funcionario que esté saboteando la gestión de nuestro gobierno nacional a la cabeza de nuestro presidente Lucho. Todos los funcionarios tienen la obligación de apoyar la gestión y de compartir toda la gestión de nuestro gobierno (...). Si reciben instrucciones del señor Evo Morales para sabotear esta gestión, pues no lo vamos a permitir, van a ser destituidos inmediatamente. Porque si no van a apoyar la gestión, sencillamente váyanse al Chapare y trabajen directamente con Evo Morales, porque acá no los necesitamos", sostuvo Cuellar esta mañana.



El legislador del MAS negó que existan "listas negras" de personas que estarían siendo identificadas para ser despedidas, pero resaltó que tienen pruebas de las actividades en redes sociales que algunos funcionarios realizan en favor de Morales.



"Hay varios funcionarios en el Ministerio de Obras Públicas, hay en Salud, hay en Desarrollo Rural y Tierras. Son tres ministerios que hemos identificado (donde) la mayoría está haciendo campaña para 'Evo presidente' y están haciendo contracampaña contra nuestro gobierno", aseguró el asambleísta del oficialismo.



Desde la pasada semana se comenzó a polemizar sobre las presuntas campañas presidenciales prematuras que realizan los dos grupos del MAS: uno a favor de Evo Morales y el otro en apoyo de Luis Arce.



La dirección nacional del partido en función de Gobierno indicó en varias oportunidades que el tema de las candidaturas se definirá un año antes de los comicios presidenciales, pero las dos facciones del MAS comienzan a calentar el ambiente para impulsar a sus favoritos.