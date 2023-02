"Golpe de Estado I": parte acusadora pedirá la aprehensión del exministro Jerjes Justiniano

Jorge Nina, abogado de la exdiputada Lidia Patty, parte acusadora en este juicio, anunció que pedirá la aprehensión de Jerjes Justiniano, exministro del gobierno de Jeanine Áñez, dentro del caso "golpe de Estado I", debido a que no se presentó a declarar ante la Fiscalía en calidad de testigo en este proceso.



En criterio del jurista, Justiniano ya tenía conocimiento respecto a la citación por parte de la Fiscalía para que declare en calidad de testigo en este proceso.



"Teniendo en cuenta que este testigo ya tenía conocimiento desde hace mucho tiempo del llamado de la autoridad, extrañamente hemos tenido conocimiento de manera extraoficial que estuviera en la República del Brasil", declaró Nina.



Justiniano, en declaraciones emitidas el fin de semana desde Brasil, informó que salió del país el 3 de febrero de este año, por razones de salud. Dijo que seis días después de su viaje, el portero de su edifico le informó que le dejaron una citación para que declare ante la Fiscalía.



Ante esa situación, el exministro dijo que su abogado presentó el certificado médico y el documento de migración para justificar su salida del país y declarar vía zoom, de manera virtual, pero que la Fiscalía no le recibió el documento presuntamente porque no llevaba la firma del testigo.



En ese sentido, Justiniano expresó su sospecha de que la Fiscalía buscaba evadir la recepción de documentos que justifiquen su inasistencia a la declaración para luego emitir una orden de aprehensión en su contra.



El abogado Nina dijo que entendía que Justiniano debía declarar durante la mañana de esta jornada, pero no quo lo habría hecho. Por ese motivo anunció que solicitará la aprehensión del testigo.



En criterio del jurista, Justiniano cumplía un "nexo" importante con el ahora imputado gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, luego de ser designado ministro de la Presidencia.



El caso "golpe de Estado I" fue abierto por la muerte de 37 personas en las protestas poselectorales protagonizadas por militantes del MAS, en noviembre de 2019, tras la renuncia Evo Morales a la Presidencia, luego de ser acusado de cometer fraude electoral.