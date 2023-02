Expulsan a Reynaldo Ezequiel de la dirigencia del MAS en Santa Cruz

Tras un ampliado la Dirección Regional del MAS en Santa Cruz, se determinó este martes por unanimidad apartar de la dirigencia a Reynaldo Ezequiel, según informó Darwin Choquerive, presidente de la regional urbana del MAS.



Esta determinación fue tomada después de que Ezequiel protagonizará un nuevo accidente de tránsito en estado de ebriedad en la ciudad de Santa Cruz, en el que chocó al menos a tres vehículos.



"Esa no es la imagen que nosotros queremos irradiar a la población (...) Por eso que la regional urbana ha sacado una aclaración publica indicando que este señor no es dirigente de la regional urbana", afirmó Choquerive.



Asimismo, aclaró que Ezequiel no es dirigente de juventudes porque la edad máxima es 28 y él tendría 36. También anunció que la dirección nacional del MAS definirá en un ampliado suspender o expulsar definitivamente al ahora exdirigente del partido azul.



La semana pasada, Ezequiel fue arrestado por provocar un accidente de tránsito. Fue acusado de conducir en estado de ebriedad.



Además, el dirigente masista ya estuvo involucrado en otros accidentes de tránsito. El primero ocurrió en agosto del año pasado, cuando la diputada de Creemos Moira Osinaga lo denunció por querer atropellarla en un punto de bloqueo.



El segundo caso también pasó en un paro cívico, cuando quiso pasar por un punto de bloqueo y tumbó a una adolescente que portaba una pita.