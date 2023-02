Jerjes Justiniano se declara “perseguido político” y no volverá

Jerjes Justiniano, el exministro de la Presidencia durante el Gobierno de Jeanine Áñez, se declaró “perseguido político”, descartó volver a Bolivia y anunció que pedirá asilo político en un país donde “pueda trabajar”.

Entrevistado por el programa Asuntos Centrales, Justiniano reveló que está en Perú y ya no en Brasil, país en el que estaba por “problemas de salud”, argumento con el que intentó justificar su ausencia a la citación de la Fiscalía.

Justiniano dijo que no volverá al país, pues asegura que pasará de testigo a acusado en el caso Golpe y terminará siendo encarcelado.

“Considero que la situación está claramente establecida. Tenía calidad de testigo y no tenía riesgos. Cambiaron las circunstancias. Quería presentar un memorial y no me lo permiten. Solicito declarar en la modalidad virtual y no me lo permiten. Me piden que vaya a la ciudad en La Paz”, lamentó.

Temor

“Voy a volver y me van a iniciar un proceso por el (caso) golpe y lo más lógico es que me van a meter preso. Tengo dos opciones: me voy o me quedo, y si decido irme sé que me van a meter preso”, acotó.

En esa línea, Justiniano afirmó estar analizando dónde pedirá asilo político, pues asegura que cumple las condiciones para ser beneficiado con esa medida.

“No sé si me vaya a Argentina, Paraguay o Chile. Surgen propuestas entre Paraguay y Argentina. Tengo ofertas en Estados Unidos”, indicó.