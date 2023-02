APDHB ve que se vulneraron los derechos del cocalero Apaza, hospitalizado por embolia

La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Marina Vargas, aseguró que se vulneraron los derechos del presidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza desde el momento de su detención. El cocalero se encuentra internado en el Hospital de Clínicas tras sufrir en prisión una embolia y ahora tiene paralizado la mitad de su cuerpo.



"Hubo un maltrato desde el inicio, desde el día que lo detuvieron. Absolutamente vulnerado (sus derechos), inicialmente ni le dieron orden de citarlo a la Fiscalía y luego de detenerlo en El Alto, recién le hacen firmar su citación para que se presentará cuando ya lo habían aprehendido", recordó Vargas en entrevista con la ANF.



La madrugada del 22 de septiembre del 2022, el dirigente cocalero fue interceptado por al menos ocho policías encapuchados cuando bajaba de un taxi en inmediaciones del mercado Adepcoca en Villa Fátima. Ahí le rociaron gas lacrimógeno en la cara para después introducirlo a un vehículo sin placas. Horas después se supo que Apaza fue golpeado por los efectivos.



"Al señor César Apaza yo lo fui a ver desde el momento que lo detuvieron, lo llevaron a El Alto y tenía la mano derecha muy hinchada, adolecía del costado derecho, lo habían golpeado cuando lo detuvieron, después yo solicité que el médico lo viera incluso nosotros daríamos el médico, pero nos dijeron que el médico ya estaba en camino", contó.



La abogada del dirigente de Adepcoca, Evelyn Cossío anunció que pedirán la cesación a la detención para que Apaza pueda defenderse en libertad porque por su estado de salud no puede volver al penal de Chonchocoro.



"Vamos a pedir que nos hagan conocer los informes documentados en cuanto al historial clínico y a efectos de hacer prevalecer esos aspectos en la audiencia de la cesación a la detención vamos a solicitar una detención domiciliaria para el señor Apaza", dijo a la ANF.



Cossío indicó que el dirigente cocalero está en un estado delicado de salud y el mismo no puede ser trasladado hasta el centro penitenciario porque en Chonchocoro no se cuenta con un profesional que pueda asistirlo y además la familia no está en condiciones de pagar un médico particular.



"Esperemos que le den el derecho de una detención domiciliaria. César Apaza va a quedar prácticamente postrado en cama, no habrá ni una persona que por lo menos pueda acompañarlo en el centro penitenciario de Chonchocoro", remarcó.



Denunciaron la vulneración de derechos



Vargas afirmó que denunciaron el tema por tortura física - psicológica en contra del Apaza, además que después lo volvió a ver cuándo lo trasladaron al penal de San Pedro. Ahí el dirigente cocalero dijo que lo vio un médico y solo le pusieron un cartón para proteger la mano derecha.



"Yo hablé con él y dijo que se sentía poco mejor, pero estaba firme en sus convicciones, decía que no traicionaron y estaban presos por defender su posición, su asociación, estaba con ganas de leer más de Mandela, pero no tuve la oportunidad de llevarle un texto porque ya lo habían trasladado a Chonchocoro", aseveró.



El dirigente cocalero fue internado de emergencia la noche pasada tras sufrir una embolia y una parálisis de la mitad de su cuerpo.



"Hubo tortura física violenta y probablemente desde entonces se sentía mal a pesar que cuando lo vi en San Pedro, él decía que anímicamente estaba bien. Hubo una vulneración absoluta de todos sus derechos, no sé qué argumento podían usar para inculpar al compañero Apaza", relató.



La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, dijo que cualquier persona que tenga una posición diferente al Gobierno será un enemigo y hará aparecer cualquier informe.



"Nunca le dieron una atención precisa, concreta para determinar un diagnóstico y lo que dice la familia, la abogada 'esta es la realidad por pensar diferente al Gobierno'. El señor Apaza está preso ahí por ser consecuente con su sector, con sus derechos al trabajo a la libre expresión", dijo.



El dirigente cocalero fue privado de una asistencia médica



Cossío contó que cera a las 9:15 tuvo un contacto con Apaza y pesar que le hablaba la única reacción del cocalero fue llorar, debido a que no podía moverse. Además, denunció que desde la detención de su cliente hubo vulneraciones.



"Primero se lo ha privado al no tener acceso a la asistencia médica durante estos meses que estuvo en el penal, se ha solicitado varias veces al fiscal asignado, pero nos rechazaron. También fue torturado y golpeado por efectivos policiales en su aprehensión generando una luxación en la mano derecha, pero no solo eso, también le propinaron golpes en la cabeza", indicó.



Aclaró que desde el inicio se solicitó una valoración médico forense misma fue negada todo el tiempo incluso ya no respondían a los memoriales presentados. Además, por una orden del director del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias se solicita el traslado definitivo del penal de San Pedro al de Chonchocoro exponiendo su salud tomando en cuenta que Apaza es oriundo de los Yungas y él no puede estar a más de 4.000 metros de altura.



"La justicia boliviana esta presto a un color político, está pintando de azul. Se ha pedido los informes al comando departamental para que den la lista de los efectivos policiales que realizan la orden de aprehensión y hasta hoy ni respondieron", aseguró.