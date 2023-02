ATT implementa controles en terminales y aeropuertos durante carnavales

Con la finalidad de garantizar viajes con seguridad y calidad ante el incremento de afluencia de pasajeros en todo el territorio nacional, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT, inició plan operativo "Prevenir para Vivir un Carnaval Seguro", desplegando al 100% del personal para reforzar el control en 9 aeropuertos y 14 terminales de buses.



"Es fundamental controlar cumplimiento de 42 ítems de estándares de calidad y de seguridad en todos los buses que van a salir durante esta temporada, vamos a controlar que el conductor cuente con licencia tipo C, con un conductor de relevo, parabrisas en buen estado, llantas retrovisores, guiñadores, baños, entre otros aspectos importantes", dijo el director Ejecutivo de la ATT, Néstor Ríos.



Indicó que en aeropuertos se controlará que las aerolíneas ejecuten acciones para reducir la cantidad de demoras o cancelaciones de vuelos. Además, se fiscalizará que se brinde información oportuna, clara y completa a los pasajeros; o las compensaciones por las demoras o cancelaciones, cuando correspondan.



La autoridad recomendó a quienes viajan en grupo o en caravana, como por ejemplo los danzarines y comparsas que, si contratan un bus hacia un destino específico, exijan su certificado de prestación de servicio y lo hagan validar y sellar con la ATT, para que no se les vulnere ningún derecho.



Mencionó que se controlaran las tarifas para los destinos, las rutas y los tipos de categorías que existen en las 14 terminales del país, la autoridad fijo tarifas máximas, el transporte puede negociar tarifas, pero hasta un tope máximo no puede pasar. Por otra parte, Ríos anuncio que la ATT, considerando la gran cantidad de usuarios de telefonía móvil que se concentrará en Oruro.



También se desplegará un equipo de especializado para realizar mediciones de calidad a los tres operadores (Entel, Viva y Tigo) con el objetivo de verificar que cumplan con los estándares de calidad de llamadas de voz, Internet móvil y potencia de la señal (cobertura).



El Director de la ATT recordó a la población que, ante cualquier irregularidad, ya sea venta de pasajes con cobro excesivo, buses en mal estado, falta de información por parte de las aerolíneas, falta de compensaciones por demoras, etc., pueden acudir a los Supervisores de Servicios de la ATT - SSATT o contactarnos las 24 horas del día a través del chATTbot 715-33208 o la línea gratuita 800-10-6000.