Cuellar pide que Evo declare en el caso "Golpe I" y responda por qué renunció y huyó del país

El diputado del ala renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS) Rolando Cuellar, afirmó que Evo Morales tiene que declarar por el caso "Golpe I" para saber por qué renuncio a la presidencia y por qué huyó del país, por ello pide a la Procuraduría que sea imparcial.



"La procuraduría General del Estado tiene que mostrar imparcialidad, aquí hay actores, hay víctimas y yo creo que todos deben ser citados, todos los actores que han actuado públicamente, hay actores intelectuales, hay actores materiales. Yo creo que la Procuraduría tiene que citarlos a todos, al señor Evo Morales a los ex ministros a la Iglesia Católica a Tuto Quiroga a Carlos Mesa a todos porque todos han sido involucrados en el golpe de Estado del que vivimos los bolivianos el 2019", manifestó Cuellar.



Explicó que Evo Morales tiene que decir al pueblo boliviano lo que paso exactamente el año 2019 para que renuncie a la presidencia, saber si fue bajo presión y decir los nombres de las personas que lo obligaron.



"No se sabe porque renunció, que presión, tiene que decir los nombres, los que lo presionaron a renunciar aquí tienen que declarar todos", sostuvo.



Mientras, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga, dijo que Morales tiene que ser citado, pero no por el caso Golpe, sino por el caso del fraude electoral del 2019. Asimismo, afirmó que Wilfredo Chávez Procurador General del Estado, es el abogado personal del expresidente.



"Siempre Wilfredo Chávez defendiendo a su jefazo, eso ya es normal porque Wilfredo Chávez es abogado personal de Evo Morales. Acá Evo Morales debería ser citado, pero no por el caso golpe, sino por el caso fraude debería volverse a reabrir el caso fraude y en este caso se lo tendría que citar a Evo Morales para que explique al país como es que ha planificado y ha ejecutado el fraude monumental del 2019", dijo.