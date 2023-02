Gobierno denuncia que maestros urbanos quieren convulsionar el país con la "excusa" de la malla curricular

El magisterio urbano quiere convulsionar el país con el anuncio de medias radicales contra la malla curricular, afirmó este miércoles el ministro de educación Edgar Pary,

En conferencia de prensa, Pary reprochó que la CTEUB hable de "convulsionar el país" y cuestionó si, en el fondo, el objetivo del los Trabajdadores de Educación sea "defenestrar" la democracia y no solo el rechazo a la nueva malla curricular.



"¿Estamos nuevamente intentando defenestrar nuestra democracia? Somos educadores y tenemos que reflejar la educación a los estudiantes, cuando decimos convulsionar el país estamos entrando a una línea del golpismo nuevamente", afirmó Pary.



El Ministro, en esa línea, enfatizó que al hablar de "convulsión" lo que se busca es polarizar y repetir los hechos de noviembre del 2019, cuando, según el Gobierno, hubo un Golpe de Estado en contra del entonces presidente Evo Morales.



"Es el Magisterio Urbano el que está hablando de convulsionar el país, ese es el termino de ellos (...) No podemos decir que vamos a sancionar, la sociedad no puede permitir que ocurra un nuevo 2019, (porque) eso ha pasado el 2019, se ha polarizado, han convulsionado el país y se ha afectado a la democracia, economía, educación, han calcurado el año escolar, no les ha interesado el derecho a la educación y es lo primero que debemos defender", aseveró.



En ese sentido, Pary pidió "paciencia" a la CTEUB para responder a los "200 puntos" de su pliego petitorio, aunque advirtió que ello puede demorar "unos días más".



"Vamos a responder hasta el último punto del pliego y oportunamente vamos a convocar para analizar los puntos en desacuerdo que puede haber. Queremos garantizar el normal desarrollo de las actividades educativas, queremos preservar el derecho de los estudiantes. Pedimos a la CTEUB tener paciencia, vamos a responder a todos los puntos que nos ha solicitado", afirmó.



El Magisterio realizó una protesta frente al Ministerio de Educación y entregó su pliego petitorio, mediante el cual da un plazo de 72 horas al ministro Édgar Pary para convocar a diálogo o, de lo contrario, se masificarían las movilizaciones desde el 6 de marzo en la ciudad de La Paz.



"Vamos a convulsionar La Paz porque es la única manera que vamos a tener de hacernos escuchar", manifestó el ejecutivo nacional Ludwig Salazar en contacto con Erbol, a tiempo de señalar que para el 6 de marzo las protestas se reforzarán con profesores del interior del país.



Entre sus demandas, los maestros rechazan la nueva malla curricular por considerarla una imposición improvisada, pero también piden mayor distribución de ítems y presupuesto para la educación.