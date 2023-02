Instalan vigilia en el cambódromo contra el corso: "No hay nada que festejar, hay presos políticos"

Un grupo de vecinos instaló una vigilia en el Cambódromo de Santa Cruz para exigir que no se realice el corso ni ninguna festividad carnavalera porque la región está azotada por la persecución política, el dengue y otras necesidades insatisfechas.

Según los vecinos, no se puede festejar nada si hay presos políticos y mucho menos cuando la región tuvo varias semanas de convulsión social tras la detención del gobernador Luis Fernando Camacho.

"Somos autoconvocados, no tenemos nada que festejar, hay presos políticos, persecución política, hay dengue, no hay desayuno escolar. No podemos permitir el abuso. Vamos a estar firmes de manera pacífica, pero de aquí no nos mueven", dijo un vecino a Gigavisión.

"Desde hoy nos sentamos hasta el domingo, ningún tipo de festividad va a haber hasta el domingo, vamos a resguardar aquí", señaló otro vecino.

La Alcaldía y la Asociación de Comparsas ratificaron el corso para este sábado.