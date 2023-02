Suspenden interpelación a Del Castillo y oposición denuncia que Choquehuanca protege a ministros

El vicepresidente, David Choquehuanca no convocó a Sesión de Asamblea como estaba programado mediante nota oficial para la interpelación del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, programada para hoy y la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), María José Salazar denunció que desde la Vicepresidencia se busca proteger al ministro.



La legisladora denunció que la interpelación de Del Castillo para que responda por los excesos policiales en los 36 días de paro cívico en Santa Cruz, fue suspendida sin previo aviso. Sin embargo, desde la vicepresidencia informó mediante un comunicado que este acto fue postergado "con más de 24 horas de anticipación".



"Se comunicó con más de 24 horas de anticipación, la reprogramación de dicho acto interpelatorio a las presidencias de las Cámaras de Diputados y Senadores respectivamente, por lo cual no existe irregularidad alguna", dicta parte del comunicado.



También informa que la interpelación, fue suspendida debido a que Del Castillo alegó razones de "fuerza mayor" para no presentarse hoy.



"El Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental remitió a la presidencia de la ALP, las justificaciones de fuerza mayor que imposibilitarían la presencia del ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo) en el acto interpelatorio, programado para hoy a las 14:00 en el Hemiciclo de la ALP", indica.



Por su parte, Salazar, calificó como "engañoso" el comunicado de la Vicepresidencia y espero que esto no sea parte de una protección política al ministro de Gobierno.



"Mi respuesta ante el engañoso comunicado de la Vicepresidencia del Estado ¡A mí no me van a llamar mentirosa! Espero así, su pronta respuesta sobre la conminatoria respecto al art. 145 del reglamento, si no, están confirmando que hay protección política y evasión de sus responsabilidades ¡Dejen de mentir pueblo! David Choquehuanca, Eduardo Del Castillo Del Carpio", señaló Salazar a través de sus redes sociales.



Más temprano, CC denunció que el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, evita que los ministros de Estado sean interpelados por diferentes temas.



Los ministros que están en la mira de la oposición son el de Gobierno, Eduardo Del Castillo; de Salud, Jeyson Auza; y de Hidrocarburos, Franklin Molina.



Eduardo Del Castillo



La diputada de CC María José Salazar denunció que el Vicepresidente incumplió los procedimientos del primer Poder de Estado y reprogramó la interpelación para el titular de Gobierno para el mes de octubre, cuando debió realizarse este miércoles. Debe responder por el excesivo uso de la fuerza pública durante los 36 días de paro en el departamento de Santa Cruz.



"De manera extemporánea (lo reprogramó), hasta octubre de este año, la interpelación estaba programada para hoy al ministro Eduardo Del Castillo en la que tenía que rendir cuentas al país por la brutalidad de la represión policial y la permisividad con el cerco a Santa Cruz que se dio durante el paro cívico. Vemos otro intento del MAS de proteger a Eduardo del Castillo y evitar que este rinda cuentas al país", cuestionó Salazar.



La jefa de bancada de CC en la Cámara de Senadores, Andrea Barrientos, lamentó que el presidente nato de la ALP sea cómplice del Órgano Ejecutivo al incumplir su rol fiscalizador.



"Lamentablemente el Vicepresidente es cómplice del Ejecutivo cuando no cumple su rol de fiscalización y evita que la Asamblea lo haga porque no le da la gana convocar al ministros (para las interpelaciones)", arremetió.



Jeyson Auza



La senadora de CC Nely Verónica Gallo informó que se presentó una solicitud para una interpelación al titular de la cartera de Estado de Salud porque hace más de dos años no se concretó la reglamentación de la Ley del Cáncer.



"Se le pidió cinco veces a que ministro (Auza) se presente a una Petición de Informe Oral, no lo ha hecho. Entonces, hemos metido una interpelación y también hemos puesto una acción de cumplimiento debido a que no ha reglamentado hasta ahora la Ley del Cáncer, aprobado en 2019", precisó.



Barrientos calificó de sin vergüenza a Auza por no presentarse las peticiones de informe y porque se atrevió a decir que se presentará al Legislativo en el mes de abril.



"Le hemos convocado al Ministro hace poco y el sin vergüenza nos dice que va a venir en abril; ósea nos viene reprogramando meses. (...) Él está obligado a ser fiscalizado y está eludiendo esa fiscalización, claramente no tiene respuestas positivas para la gente", indicó.



Franklin Molina Ortiz



Lissa Claros, diputada de la misma Alianza política, anunció la presentación de una interpelación al ministro de Hidrocarburos para que responda por el tema litio, ahora mucho más con la denuncia de supuestos negociados que realizó el hijo del presidente de Bolivia.



"Evidentemente (se interpelará) al ministro de Hidrocarburos. Ya no queremos una Petición de Informe Oral, estamos yendo por las vías que corresponden, petición de informe escrito, oral. Ahora vamos a ir a una interpelación porque no podemos seguir dilatando esto", anunció.



El titular de Hidrocarburos debe explicar por qué no hay resultados de la inversión millonaria en la Planta de Yacimiento del Litio Boliviano (YLB), ya pasaron 13 años desde su lanzamiento.



"Mientras nosotros estamos dilatando (el tema), el litio ya se está siendo explotado. La empresa china ya está operando en el Salar de Uyuni. Tenemos casi 1.300 millones (bolivianos) invertidos en 13 años y hasta el día de hoy no se tienen resultados", cuestionó.