Aguilera esperará fallo judicial para decidir si asume o no cargo de gobernador

Mario Aguilera, vicegobernador de Santa Cruz, aseveró que esperará el fallo de la justicia sobre la situación del titular Luis Fernando Camacho, para tomar una decisión sobre si asumirá el cargo de gobernador, pero afirmó que no es ni traidor ni cobarde.

Esta mañana la audiencia de acción de cumplimiento que iba a definir si Camacho continúa o no en el cargo fue suspendida por "falta de garantías" hasta el 23 de febrero.

Al respecto, Aguilera, quien sería el llamado a reemplazar a Camacho, aseveró que hay dos alternativas tras el fallo de la justicia.

"Cuando es una orden judicial yo tengo entendido que, o se asume y se cumple, o te vas preso y te inician un proceso judicial. La alternativa es que Mario Aguilera actúe como 'traidor', como quieren hacer ver o como cobarde, y renuncie. Y ninguno de los dos. Yo no soy traidor ni cobarde", dijo.

Afirmó que "no hay por qué adelantarse, esperemos que los vocales tengan un resultado" y que "no puedo emitir criterio técnico al respecto, me apoyo en mis abogados".

Explicó que si él renuncia, la Asamblea Departamental tendría que nombrar un gobernador interino por tres meses y luego convocar a elecciones.

Camacho se encuentra detenido en Chonchocoro por el caso golpe de Estado I.