Asambleístas denuncian “golpe judicial” contra la Gobernación de Santa Cruz

Asambleístas nacionales y departamentales de la agrupación Creemos denunciaron que hoy el Movimiento al Socialismo (MAS) pretenderá despojar de su cargo al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a través de un “golpe judicial”.

Los legisladores de Creemos señalaron que el fallo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que sesionará hoy, determinará que el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, asuma como primera autoridad cruceña.

El pasado martes, la Sala Penal Tercera admitió la acción de cumplimiento presentada por los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS). En esta se propone a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) que “despoje el ejercicio del cargo” a Luis Fernando Camacho, y asuma en su reemplazo el vicegobernador Mario Aguilera.

Esta petición será considerada por los vocales del Tribunal Departamental de Justicia y definirá la suerte de Camacho.

“Ni los vocales ni los ‘masistas’ están por encima del mandato del pueblo cruceño. Si quieren relevarlo al gobernador, Luis Fernando Camacho, es con revocatorio, a ver si se animan, a ver si tienen el apoyo de la población”, afirmó el diputado Walthy Eguez (Creemos). Dijo que este es otro “intento de golpe certero a la democracia”.

Irán por todos

El legislador opositor manifestó que de admitirse la destitución del gobernador Camacho, se estaría por dejar un precedente para que todas las autoridades electas de oposición al MAS sean alejadas de su mandato popular.

“Ahora van por la cabeza de Luis Fernando Camacho y luego irán por otras autoridades electas opositoras que defienden la democracia y la libertad”, sostuvo.

No

Añadió que el objetivo del MAS es hacerse de la institucionalidad cruceña, por lo que “siguen insistiendo, quieren ver a Santa Cruz de rodillas, no lo vamos a permitir (...). Camacho es el gobernador, no ha renunciado, no ha muerto y todos sus derechos están vigentes (...), puede seguir administrando la Gobernación mientras no haya una sentencia ejecutoriada”, dijo Eguez.

La asambleísta departamental por Creemos Paola Aguirre coincidió con el diputado Egüez e indicó que se busca someter el voto del pueblo cruceño con el dictamen de vocales del Tribunal de Justicia.

La Sala Constitucional Tercera fijó para hoy a las 8:00 la audiencia de Acción de Cumplimiento.

Santa Cruz no permitirá golpe

El senador Erik Morón calificó de una acción de cumplimiento “tenebrosa, con influjo político que pretende consolidar la defenestración y quitarle a Santa Cruz su Gobernación”.

Aseguró que los cruceños no permitirán que dos vocales entre cuatro paredes arrebaten el voto del 55% del departamento de Santa Cruz, que eligió a Luis Fernando Camacho como su gobernador hasta 2025.

“Santa Cruz tiene un Gobernador electo que no está muerto, que no tiene sentencia ejecutoriada y que no ha renunciado”, dijo Morón.