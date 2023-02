Gobierno destaca la lucha colectiva por una vida libre de violencia contra la mujer

El Gobierno destacó este jueves los avances en la prevención de la violencia hacia las mujeres logrados en 2022, el "Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización" en el que los feminicidios disminuyeron un 12 %, aunque las autoridades consideran que ese porcentaje "no es suficiente".



En un evento en La Paz, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, expuso durante más de una hora un informe sobre las acciones y resultados de la estrategia puesta en marcha en el "Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres".



La ministra recordó que el presidente, Luis Arce, decidió dar ese denominativo al año 2022 para incidir en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y buscar "sus causas principales que tienen que ver con el sistema patriarcal".



"Por eso declaramos el año 2022 el Año por la Despatriarcalizacion, sabiendo que en realidad un año no es suficiente, que un año no va a lograr transformar todo lo que necesita ser transformado, pero que era necesario dar ese paso, empezar a hablar de la despatriarcalización", indicó.



Una de las primeras acciones fue la creación en febrero de 2022 de una comisión para revisar los casos de feminicidios en los que los sentenciados fueron liberados, "ante la preocupante situación y conducta de jueces y operadores de justicia", señaló.



Prada manifestó que esa comisión fue "histórica" porque por primera vez hubo una coordinación entre los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto a otras entidades como la Fiscalía y la Policía Boliviana.



La comisión intervino el 100 % de los juzgados de materia, hubo 15 jueces procesados, 10 destituidos y 21 sentenciados que fueron recapturados.



Por otra parte, la autoridad resaltó que en 2022 "hubo una reducción del 12 %" en las cifras de feminicidio, lo que "no es suficiente".



"Queremos que eso llegue a cero, que la reducción realmente sea hasta que no haya ni un caso de feminicidio, todavía nos falta mucho por avanzar", agregó.



Logros



La ministra destacó que hubo un 90 % de efectividad en la atención de los casos de feminicidio, lo que fue posible mediante la coordinación entre la Policía, el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía.



En el área económica, Prada resaltó la creación de dos líneas de créditos para mujeres en el estatal Banco de Desarrollo Productivo, además del lanzamiento del Proyecto Empoderar, en el que se invertirán 300 millones de dólares financiados por el Banco Mundial para poner en marcha hasta 2027 proyectos agropecuarios y de construcción.



También mencionó la aprobación de una ley de protección a víctimas de feminicidios e infanticidios que incluye entre otras disposiciones que ya no habrá detención domiciliaria para los presuntos responsables de estos hechos, no se permitirá la revictimización y se sancionará a jueces que retarden la justicia.



Bolivia es uno de los países de la región suramericana con niveles más altos de violencia y de crímenes fatales a causa de la violencia machista junto a infanticidios.



En 2022 el país reportó 94 feminicidios y hubo 12 en enero de este año.



Bolivia cuenta desde 2013 con una ley que protege a las mujeres de todo tipo de violencia, una norma cuya modificación fue anunciada a mediados del año pasado ante las quejas de organizaciones feministas porque no se aplica plenamente.



Uno de los recurrentes pedidos de las mujeres o de sus familias es que se agilicen las investigaciones de los casos y que se haga justicia, ya que muchos de los responsables están libres.