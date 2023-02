Señalan 3 causas para el descontrol de la epidemia de dengue en Santa Cruz

Autoridades y personal de Salud identificaron tres factores para el descontrol de la epidemia del dengue que tiene su epicentro en el departamento de Santa Cruz.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, desde el inicio de la epidemia los casos de dengue bordean los 7.000 en todo el país.

El responsable nacional del Programa de Enfermedades Emergentes y Reemergentes del Ministerio de Salud, Hugo Montero, mencionó que una de las causas del descontrol del dengue fue que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz no cumplió con el cronograma de tareas de prevención establecidas en el marco del Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por Vectores.

Se trata de actividades que comienzan antes del periodo de lluvia, porque una vez que empieza a llover se complica la erradicación de los criaderos del mosquito transmisor del dengue, el Aedes aegypti. “Este insecto aprovecha la época de lluvia para reproducirse porque busca agua cristalina”, sostuvo.

Montero señaló que tampoco se llevaron adelante las campañas de socialización para la erradicación de los criaderos y todo lo referente al dengue, su transmisión y prevención.

El personal de salud dijo que la segunda causa para el colapso hospitalario es la falta de coordinación entre la municipalidad y la Gobernación para encarar las tareas preventivas.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, señaló que la alcaldía de Santa Cruz no cumplió con las tareas de retiro de la maleza ni la limpieza de áreas verdes antes del periodo de lluvias. El tercer factor es la falta de ítems y de infraestructura, que no están acordes con el crecimiento de la población. Pese a los constantes reclamos, no se incrementaron los ítems.

“En los últimos años, se registró un crecimiento vegetativo de la población, pero el Gobierno no aumentó un solo ítem”, lamentó el colegiado.

No hay camas

Admitió que no hay camas libres para la internación. Los pacientes hacen colas interminables para la consulta y “en ese ir y venir de la gente en busca de atención mueren los enfermos”.

Lamentó que tampoco haya los insumos suficientes para dar una atención oportuna a los enfermos que son, en su mayoría, menores.

En diferentes hospitales de la capital cruceña, se observó que los pacientes estaban en los pasillos ante la falta de espacio, por lo que los médicos reclamaron al Ministerio de Salud que proporcione más ítems para atender la emergencia.

En los últimos días, murieron tres bebés con síntomas de dengue y una niña de ocho años se encuentra en estado crítico en una clínica privada ante la falta de espacio en el sistema público.

Designan personal para Santa Cruz

Desde el Ministerio de Salud informaron que incrementarán el personal, seis pediatras y 15 enfermeras, además aumentarán las camas en los hospitales de Santa Cruz. También se habilitarán 20 camas en el hospital Japonés, seis pediátricas y 14 para adultos.

La Gobernación destinará más de 3 millones de bolivianos para aumentar las camas hasta el viernes. En tanto, en el Hospital de Niños se inició la contratación de personal para atender 20 camas más con el fin de paliar el colapso sanitario.

Piden habilitar pronto el hospital de Montero

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, cuestionó que el hospital de Montero no funcione en toda su capacidad por falta de ítems, pese a que cuenta con una infraestructura adecuada para el tercer nivel.

Señaló que funciona en un 15% y está siendo subutilizado, pues solo se atienden consultas médicas, cuando es un establecimiento de tercer nivel.

“En este momento de la emergencia sanitaria, sería fundamental que se cuente con este hospital”, señaló.

Lamentó que el Gobierno no cumplió con sus compromisos de entregar ítems para que el hospital funcione en su totalidad.

Sin embargo, desde el Ministerio de Salud se apunta a la Gobernación cruceña como responsable de hacer funcionar los terceros niveles.

Anzoátegui señaló que muchos pacientes llegan hasta la ciudad, porque en Montero no reciben la atención que necesitan y eso contribuye al colapso sanitario de los centros médicos.