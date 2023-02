Vocales del TSE ven presión en pedido de la Procuraduría y piden ser incluidos en la Ley 044

Ante el pedido de la Procuraduría General del Estado (PGE) de iniciar acciones legales en contra de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que avalaron la suspensión del sistema de Difusión de Resultados Preliminares Direpre, horas antes de las elecciones generales en 2020, los vocales Nancy Gutiérrez y Tahuichi Tahuichi, quienes fueron parte de este proceso electoral, rechazaron tal pedido y plantearon que todos los vocales del TSE sean incluidos en la Ley 044 de juzgamiento de responsabilidades.

“De manera oficial, el pedido que haya realizado la procuraduría no ha sido tratado en sala plena, sin embargo, quienes hemos sido participes de las elecciones generales en 2020, a la cabeza de Salvador Romero, lo hemos conversado extra sala plena, lo que nosotros observamos es que (este pedido) es una forma de molestar. Porque nosotros hemos cumplido con las elecciones en todas sus instancias y hemos entregado los resultados limpios, como debe de ser, como manda la ley (…) Este es un motivo más para pedir que se nos incorpore en la Ley 044 de juicio de responsabilidades, casualmente solo el Órgano Electoral Plurinacional no había sido incluido. Pero nosotros tenemos la conciencia tranquila y limpia”, sostuvo la vocal Nancy Gutiérrez.

Por su parte, el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe calificó el pedido de la procuraduría como una especie presión en contra de los vocales y señaló que ellos no son marionetas de nadie.

“En este momento estamos hablando a título personal. En el pasado, el vocal que les habla ha estado trabajando en un proyecto de incorporación de los vocales del TSE que somos siete, a la ley 044. Este es un proyecto de ley que se lo viene trabajando en sala plena y en los próximos días se va a dar un veredicto para definir si se va enviar o no este proyecto de ley a la (Asamblea Legislativa), es importante señalar que los vocales somos un órgano independiente e imparcial, y no podemos estar trabajando bajo ninguna presión, no somos marionetas, y si nos van a juzgar que sea como indica la ley 044 por el ejercicio de nuestras funciones”, estableció Tahuichi.

“Yo veo en esta nota, una intencionalidad, una especie de presión, porque el año 2025 se viene la madre de las batallas entre los partidos políticos (…) por ese motivo las bolivianas y los bolivianos deberíamos querer que el TSE este bajo este blindaje para que nosotros podamos actuar bajo normativa y no bajo presiones. Pido a los asambleístas, si es que enviamos este proyecto de ley, apuntar a ese objetivo, que los vocales del TSE seamos incluidos en la Ley 044”, insistió el vocal.