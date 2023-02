Denuncian que Apaza recibe tratos "crueles" en el hospital y temen que sea trasladado a la cárcel

César Apaza, exdirigente cocalero, que se encuentra internado en Emergencias del Hospital de Clínicas por una embolia está enmanillado en sala de emergencia, recibe tratos inhumanos de parte del médico que lo atiende y pretenden darlo de alta para que retorne a la cárcel de Chonchocoro, denunció la abogada Evelyn Cossio.



De acuerdo al relato de Cossio y la hermana de Apaza, entre las 19:00 y 19:30 de este viernes, un galeno ingresó hasta la sala donde se encuentra internado el cocalero para verificar su estado de salud. En ese momento, le toma del cuello para obligarlo a sacar la lengua y afirma a los familiares 'que no tiene nada' y acusó a Apaza de fingir su enfermedad para obtener su libertad.



"Hace aproximadamente 30 minutos, el médico ingresó a la sala de emergencias a efectos de obligarle al señor Apaza, procedió a apretarle a la altura del cuello obligándole a que saque la lengua e indicándole que él no tendría nada y que está bien, además de que estaría fingiendo para obtener su libertad", relató.



La jurista afirmó que el médico le dijo a la hermana que "si o si darían de alta a Apaza porque no sufre de ningún tipo de dolencia", cuando la realidad es que el cocalero está debilitado y la mitad de su cuerpo paralizado. El médico habría autorizado a los custodios que enmanillen al dirigente.



"El médico dijo a la hermana de Apaza que solo está fingiendo y no tendría ningún problema de salud por lo que ordeno a los custodios policiales que procedan a enmanillarlo. Esas son las palabras que textualmente ha referido el médico en presencia de la misma hermana tratándole de forma inhumana prácticamente, él mismo ha señalado de que como está bien y está fingiendo ha ordenado que los custodios lo procedan a enmanillar, actualmente está enmanillado en sala de emergencia", denunció.



Afirmó que Apaza continúa en un estado de salud crítico, también que como defensa solicitaron que se ordene la conformación de una junta médica para ver la situación de salud del cocalero, sin embargo, el Fiscal Vladimir Bolívar no da curso a las solicitudes y hasta la fecha no respondió.



"El médico quien actuó así en contra del señor Apaza es el doctor Sajardo, es quien ingresa y procede a apretarle el cuello al señor Apaza obligándole a que saque la lengua, pero al señor Apaza se le hace imposible hacer esta situación porque está paralizado de un lado, pero también le obligo a que habrá los dos ojos, pero de forma inhumana señala que miente para recuperar la libertad", cuestionó.



La jurista lamentó la forma en que actúan con Apaza, además prevé que su traslado a la cárcel puede ser en horas de la madrugada.



"Sabemos cómo funciona el sistema del país y seguramente la orden ya debió venir desde el Ministerio de Gobierno, ordenando el traslado inmediato que pretenden hacer en horas de la noche o la madrugada", alertó.



Apaza fue detenido el 22 de septiembre del 2022 y es acusado por 12 ilícitos, entre ellos incendio, lesiones graves y leves, atentados contra bienes públicos, allanamiento de domicilio, robo agravado, secuestro, atentados contra miembros de seguridad del Estado, tráfico de armas y otros.



El dirigente cocalero fue implicado en los hechos de violencia durante la toma del mercado paralelo de la coca en Villa El Carmen, predio que fue instalado por el dirigente afín al MAS, Arnold Alanes.