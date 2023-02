Identifican a dirigentes que causaron conflictos en Mapiri dejando un muerto y varios heridos

El Ministerio Público identificó a los dirigentes que ocasionaron los violentos enfrentamientos en el municipio de Mapiri, del departamento de La Paz, por la distribución de terrenos para su explotación aurífera que dejó una persona fallecida y varios heridos de bala.



"Nos ha comunicado el fiscal que en el caso Mapiri van a emitir las órdenes de aprehensión en contra de esas personas que acabaron con la vida de un comunario y hay varios heridos, ya se están emitiendo las órdenes de aprehensión", informó a DTV el fiscal departamental, William Alave.



El hecho ocurrió la noche del jueves en el sector del río Merke de ese municipio; durante el enfrentamiento se utilizaron dinamitas y gas lacrimógeno para amedrentar a los comunarios que reclamaban la administración de las cuadrículas auríferas, mismas que fueron otorgadas por la empresa minera La Deseada, a un grupo de personas que, según los comunarios, no pertenecen al municipio.



Alave explicó que el caso de investigación es por los delitos de homicidio y lesiones gravísimas, tomando en cuenta los heridos de bala que se registraron durante los conflictos. Afirmó que en las próximas horas se aprehenderá a los sindicados.



De acuerdo con algunas declaraciones, se presume que estos dirigentes fueron los que incitaron a los enfrentamientos bajo varios argumentos. El fiscal dijo que aún se están tomando las declaraciones de los testigos.



"Se han identificado a dirigentes que en su momento han logrado azuzar a estas personas para generar este tipo de conflictos. Se ha ido hasta el lugar de los hechos para recibir las declaraciones de los testigos", agregó.



A la vez, la autoridad señaló que también se está investigando el grado de participación de personas extranjeras que residen en el lugar, tomando en cuenta que son propietarios de las empresas auríferas.



El secretario general de la Organización Territorial Boliviana (OTB) en Mapiri, Ruddy Salcedo, señaló que un empresario chileno, dueño de la mina, estaría detrás del conflicto minero, porque presuntamente está financiando a un grupo de personas para amedrentar a los comunarios que reclaman la administración del yacimiento.



Vigilia



Los comunarios de ese municipio instalaron una vigilia afuera de las oficinas de la policía exigiendo la liberación de dos personas aprehendidas sin ningún argumento, uno de ellos fue identificado como Brígido Yarichimo.



"Nosotros estamos exigiendo la liberación de nuestro compañero Brígido, es un vecino y no vamos a dejar que se lo lleven. Él es inocente, no tiene nada que ver con el conflicto, nosotros no nos vamos a mover de aquí", aseguró una de las manifestantes.



Uno de los hijos del sindicado participó de la vigilia, con un cartel en la mano, pidiendo la liberación de su padre. Afirmó que son cinco hermanos, todos menores de edad y su mamá está enferma.