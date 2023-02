Lluvias afectan a 14.511 familias en cinco regiones; Gobierno acusa por falta de atención a dos gobernaciones

Las precipitaciones pluviales de las últimas semanas afectaron a 14.511 familias, en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Beni, Cochabamba y Tarija. El Gobierno lamentó la falta de atención de las gobernaciones de las dos primeras regiones.



"En términos nacionales tenemos la afectación en cinco departamentos, 30 municipios, entre familias afectadas y damnificadas estamos llegando a 14.511 familias", informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.



La autoridad afirmó que las gobernaciones de La Paz y Santa Cruz no están coadyuvando con las familias damnificadas, tampoco están ejecutando tareas para atender a las regiones



"Debemos decir con mucha tristeza que, en La Paz y Santa Cruz, no hemos visto mucha actividad de los gobiernos departamentales. Lo más triste es en Santa Cruz, recibimos la queja de todos los alcaldes. Ellos han manifestado que no han recibido ayuda de la Gobernación y hay una ausencia total", sostuvo la autoridad.



Santa Cruz es la región más afectada, 10 municipios se declararon en desastre por las inundaciones. Se cuantificó a 6.548 familias damnificadas, según el Gobierno se envió ayuda valuada en más de Bs 2 millones.



Mientras que en La Paz existen cuatro municipios en riesgo con 1.975 familias damnificadas, a las que se entregaron 58 toneladas de ayuda. En Beni, solo San Ignacio de Moxos está afectado, con 534 familias que recibieron 16 toneladas de cooperación.



"Los tres departamentos (La Paz, Beni y Santa Cruz) suman 15 municipios afectados, 9.057 familias damnificadas y se ha hecho entrega de 249 toneladas de ayuda, que hacen una inversión de Bs 2.956.822", explicó.



Con relación a las otras regiones, la autoridad explicó que en Tarija, Potosí y Chuquisaca se ha registrado la crecida de los ríos. Mientras que, en Cochabamba, las cuencas del Rio Mamoré y Chapare están con alerta roja.



Se perdieron 30.756 hectáreas de cultivos; la mayor producción está en Santa Cruz donde las cosechas de soya, maíz y arroz están en riesgo. Además, se cuantificaron 75 viviendas afectadas, de las cuales 15 casas se encuentran completamente destruidas.